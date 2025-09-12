Rajasthan: अवैध संबंधों के चलते चचेरे भाइयों ने पीट-पीटकर कर दी 19 साल के किशोर की हत्या, मौसी से करता था बात

दरअसल मृतक रामदेवरा क्षेत्र की कसीम की ढाणी का निवासी था। उसके अपने दूर की मौसी से अवैध संबंध थे जिसे लेकर उसका चाचा का परिवार विरोध में था। इसी रंजिश के चलते गुरुवार को जब अनीश खेत में काम के लिए मजदूरों को लेने कैम्पर से निकला तभी उसके चाचा के बेटे और अन्य लोगों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों में चाचा का बेटा भी शामिल था।