Ajmer: देवरानी ही निकली चोर, जेठानी की अलमारी से उड़ाई ‘सोने की आढ़’, पुलिस के सामने ऐसे खुला राज

Kishangarh Police Arrested Female Accused: सोने की आढ़ (हार) चोरी प्रकरण में किशनगढ़ थाना पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोने के आभूषण चोरी के इस मामले में आरोपी पीड़िता की देवरानी ही निकली।
सीआई भीखाराम काला ने बताया कि पुलिस ने आरोपी रेखा रेगर को गिरफ्तार कर लिया। उससे चुराई गई सोने की आढ़ भी बरामद कर ली गई।
नयाशहर रेगरों का मोहल्ला निवासी पूजा रेगर (31) ने 5 सितम्बर को थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 3 सितम्बर को करीब 7 बजे वह स्कूल जा रही थी। उसने अपनी अलमारी के लॉकर को चैक किया तो उसमें से डेढ़ तोले सोने की आढ़ नहीं मिली।
उसने मकान में तलाश की और घरवालों से भी पूछा लेकिन उसे सोने की आढ़ नहीं मिली। उसने देवरानी रेखा और देवर परमवीर पर संदेह जताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पूछताछ में रेखा ने सोने की आढ़ चुराना कबूल कर लिया। पुलिस ने उससे सोने की आढ़ बरामद कर ली।
उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह पति और दो छोटे बच्चों के साथ और जेठानी अपने पति और दो बच्चों के साथ एक ही मकान में अलग-अलग कमरों में रहते हैं। जेठानी और जेठ और उसका पति मजदूरी करने एवं बच्चे स्कूल चले जाने पर पीछे घर पर कोई नहीं होने से उसने मौका पाकर जेठानी के कमरे में अलमारी का लॉकर खोलकर उसमें रखी सोने की आढ़ चोरी कर ली। वह उसे सस्ते दाम में बेचने की फिराक में थी।