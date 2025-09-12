Ajmer: देवरानी ही निकली चोर, जेठानी की अलमारी से उड़ाई ‘सोने की आढ़’, पुलिस के सामने ऐसे खुला राज

उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह पति और दो छोटे बच्चों के साथ और जेठानी अपने पति और दो बच्चों के साथ एक ही मकान में अलग-अलग कमरों में रहते हैं। जेठानी और जेठ और उसका पति मजदूरी करने एवं बच्चे स्कूल चले जाने पर पीछे घर पर कोई नहीं होने से उसने मौका पाकर जेठानी के कमरे में अलमारी का लॉकर खोलकर उसमें रखी सोने की आढ़ चोरी कर ली। वह उसे सस्ते दाम में बेचने की फिराक में थी।