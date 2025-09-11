Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते महिला एईएन समेत 5 पकड़े, 3.10 लाख रुपए बरामद

ACB Action : भरतपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को गत वर्ष के टेंडर कार्य के रुके हुए 13 लाख रुपए के भुगतान को स्वीकृत करने की एवज में रिश्वत मांगने के मामले में नगर परिषद धौलपुर की महिला सहायक अभियंता प्रिया झा समेत पांच जनों को पकड़ा है।

धौलपुर

kamlesh sharma

Sep 11, 2025

ACB Action in dholpur
ACB Action: फोटो पत्रिका नेटवर्क

धौलपुर। भरतपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को गत वर्ष के टेंडर कार्य के रुके हुए 13 लाख रुपए के भुगतान को स्वीकृत करने की एवज में रिश्वत मांगने के मामले में नगर परिषद धौलपुर की महिला सहायक अभियंता प्रिया झा समेत पांच जनों को पकड़ा है। इसमें एक संविदाकर्मी भी है। रिश्वत राशि नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के नाम पर मांग गई थी। एसीबी को नगर परिषद कार्यालय से 2 लाख रुपए बरामद किए। जबकि आरोपित कैशियर भरत परमार से 50 हजार और एईएन झा के लिए कार्य कर रहा संविदा कर्मी हरेन्द्र के पास 60 हजार रुपए रंगे हाथ मिले। एसीबी ने कुल 3.10 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसीबी की टीम नगर परिषद आयुक्त शर्मा की भूमिका संदेह के घेरे में होने पर उनसे देर शाम तक पूछताछ जारी थी।

भरतपुर एसीबी अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि नगर परिषद धौलपुर ने गत वर्ष शहर में जलभराव निकासी को लेकर टेंडर किया था। टेंडर स्थानीय फर्म को मिला था। फर्म का शेष भुगतान हो गया जबकि 13 लाख रुपए बकाया चल रहा था। जिसको लेकर रिश्वत की मांग की गई। फर्म परिवादी की पत्नी के नाम थी। जिस पर परिवादी ने एसीबी कार्यालय में शिकायत की।

सत्यापन में शिकायत सही मिलने पर एसीबी टीम ने कार्रवाई की। एईएन प्रिया झा ने भुगतान कराने के लिए 70 हजार रुपए मांगे, जिस पर 60 हजार रुपए में मामला तय हो गया। रिश्वत राशि संविदा कर्मी हरेन्द्र ने परिवादी की कार में फ्लाईओवर पर ली। इशारा मिलने पर एसीबी ने उसे पकड़ लिया। जबकि कॅशियर भरत परमार को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। एसीबी टीम ने नगर परिषद कार्यालय में सर्च किया, जिस पर आयुक्त कार्यालय से करीब 2 लाख रुपए बरामद होना बताया। कार्रवाई से नगर परिषद में हंगामा मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई।

ये भी पढ़ें

ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASP के लिए 3.50 लाख की रिश्वत लेते निजी दलाल गिरफ्तार
उदयपुर
acb action in udaipur

एसीबी ने इन्हें पकड़ा

एसीबी ने रिश्वत मामले में एईएन प्रिया झा, बाबू नीरज शर्मा, अग्निशमन कार्यालय में चालक देवेन्द्र, संविदा कर्मी हरेन्द्र और कॅशियर भरत परमार को पकड़ा है। जबकि नगर परिषद कार्यालय राशि बरामद होने पर आयुक्त शर्मा से भी पूछताछ की जा रही है। एसीबी की एक टीम ने दौसा जिले में कमिश्नर अशोक शर्मा के निवास पर सर्च किया है।

एईएन के कार में संविदा कर्मी ने लिए 60 हजार

13 लाख रुपए का भुगतान कराने की एवज में सभी ने अपने-अपने स्तर पर रिश्वत मांगी थी। इसमें बाबू नीरज शर्मा और चालक देवेन्द्र ने चेक जारी कराने के लिए दो लाख रुपए की डिमांड की थी। वहीं, महिला एईएन झा के लिए रिश्वत राशि संविदा कर्मी हरेन्द्र ने परिवादी से शहर में एक ओवरब्रिज पर उसकी कार में ली थी। जिसे एसीबी टीम ने बाद में रंगे हाथ धरदबोचा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : मंदिर में भगवान के सामने रिश्वत ले रहा था VDO, रंगे हाथों पकड़ा गया
बूंदी
ACB Action in Bundi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 08:08 pm

Published on:

11 Sept 2025 08:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते महिला एईएन समेत 5 पकड़े, 3.10 लाख रुपए बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.