ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते महिला एईएन समेत 5 पकड़े, 3.10 लाख रुपए बरामद

धौलपुर। भरतपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को गत वर्ष के टेंडर कार्य के रुके हुए 13 लाख रुपए के भुगतान को स्वीकृत करने की एवज में रिश्वत मांगने के मामले में नगर परिषद धौलपुर की महिला सहायक अभियंता प्रिया झा समेत पांच जनों को पकड़ा है। इसमें एक संविदाकर्मी भी है। रिश्वत राशि नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के नाम पर मांग गई थी। एसीबी को नगर परिषद कार्यालय से 2 लाख रुपए बरामद किए। जबकि आरोपित कैशियर भरत परमार से 50 हजार और एईएन झा के लिए कार्य कर रहा संविदा कर्मी हरेन्द्र के पास 60 हजार रुपए रंगे हाथ मिले। एसीबी ने कुल 3.10 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसीबी की टीम नगर परिषद आयुक्त शर्मा की भूमिका संदेह के घेरे में होने पर उनसे देर शाम तक पूछताछ जारी थी।