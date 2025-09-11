ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते महिला एईएन समेत 5 पकड़े, 3.10 लाख रुपए बरामद

धौलपुर। भरतपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को गत वर्ष के टेंडर कार्य के रुके हुए 13 लाख रुपए के भुगतान को स्वीकृत करने की एवज में रिश्वत मांगने के मामले में नगर परिषद धौलपुर की महिला सहायक अभियंता प्रिया झा समेत पांच जनों को पकड़ा है। इसमें एक संविदाकर्मी भी है। रिश्वत राशि नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा के नाम पर मांग गई थी। एसीबी को नगर परिषद कार्यालय से 2 लाख रुपए बरामद किए। जबकि आरोपित कैशियर भरत परमार से 50 हजार और एईएन झा के लिए कार्य कर रहा संविदा कर्मी हरेन्द्र के पास 60 हजार रुपए रंगे हाथ मिले। एसीबी ने कुल 3.10 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसीबी की टीम नगर परिषद आयुक्त शर्मा की भूमिका संदेह के घेरे में होने पर उनसे देर शाम तक पूछताछ जारी थी।
भरतपुर एसीबी अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि नगर परिषद धौलपुर ने गत वर्ष शहर में जलभराव निकासी को लेकर टेंडर किया था। टेंडर स्थानीय फर्म को मिला था। फर्म का शेष भुगतान हो गया जबकि 13 लाख रुपए बकाया चल रहा था। जिसको लेकर रिश्वत की मांग की गई। फर्म परिवादी की पत्नी के नाम थी। जिस पर परिवादी ने एसीबी कार्यालय में शिकायत की।
सत्यापन में शिकायत सही मिलने पर एसीबी टीम ने कार्रवाई की। एईएन प्रिया झा ने भुगतान कराने के लिए 70 हजार रुपए मांगे, जिस पर 60 हजार रुपए में मामला तय हो गया। रिश्वत राशि संविदा कर्मी हरेन्द्र ने परिवादी की कार में फ्लाईओवर पर ली। इशारा मिलने पर एसीबी ने उसे पकड़ लिया। जबकि कॅशियर भरत परमार को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। एसीबी टीम ने नगर परिषद कार्यालय में सर्च किया, जिस पर आयुक्त कार्यालय से करीब 2 लाख रुपए बरामद होना बताया। कार्रवाई से नगर परिषद में हंगामा मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई।
एसीबी ने रिश्वत मामले में एईएन प्रिया झा, बाबू नीरज शर्मा, अग्निशमन कार्यालय में चालक देवेन्द्र, संविदा कर्मी हरेन्द्र और कॅशियर भरत परमार को पकड़ा है। जबकि नगर परिषद कार्यालय राशि बरामद होने पर आयुक्त शर्मा से भी पूछताछ की जा रही है। एसीबी की एक टीम ने दौसा जिले में कमिश्नर अशोक शर्मा के निवास पर सर्च किया है।
13 लाख रुपए का भुगतान कराने की एवज में सभी ने अपने-अपने स्तर पर रिश्वत मांगी थी। इसमें बाबू नीरज शर्मा और चालक देवेन्द्र ने चेक जारी कराने के लिए दो लाख रुपए की डिमांड की थी। वहीं, महिला एईएन झा के लिए रिश्वत राशि संविदा कर्मी हरेन्द्र ने परिवादी से शहर में एक ओवरब्रिज पर उसकी कार में ली थी। जिसे एसीबी टीम ने बाद में रंगे हाथ धरदबोचा।