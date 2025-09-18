पटरियां पार कर रहा था किशोर, रेल की चपेट में आया, मौत

पोकरण क्षेत्र के धोलिया-लाठी के बीच रेलवे पटरियों पर गुरुवार को दोपहर एक रेल की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाठी पुलिस के अनुसार धोलिया निवासी पीयूष (14) पुत्र भोलाराम विश्नोई गुरुवार को दोपहर धोलिया गांव के पास रेलवे पटरियां पार कर रहा था। इस दौरान लालगढ़ एक्सप्रेस पोकरण से जैसलमेर की तरफ जा रही थी, जिसकी चपेट में आ जाने से पीयूष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसका चेहरा व एक हाथ क्षत-विक्षत हो गया। सूचना पर थानाधिकारी राजेन्द्र खदाव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस ने मृतक के बड़े पिता हरिराम खांवा की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। हादसे के बाद परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों ने परिवारजनों को सांत्वना दी।