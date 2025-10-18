Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

दीपोत्सव पर्व पर सैलानियों के आगमन से दर्शनीय स्थलों पर रौनक

स्वर्णनगरी में इन दिनों सैलानियों की आवक में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 18, 2025

स्वर्णनगरी में इन दिनों सैलानियों की आवक में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। ये सैलानी यहां दिवाली मनाने का भी लुत्फ उठाते हैं। दीपावली के मौके पर गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के सैलानी जैसलमेर पहुंच रहे हैं। इनकी तादाद में असल बढ़ोतरी दिवाली के अगले दिन से होने की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले रोशनियों का पर्व इस सीमांत शहर में मनाने का आकर्षण भी कम नहीं है। दिवाली की छुट्टियों में सुकून व खुशी के पल बिताने के लिए इन दिनों जैसलमेर में सैलानियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐसे में प्रत्येक दर्शनीय स्थल के साथ बाजारों आदि में सैलानी भ्रमण करते नजर आते हैं। वे दिन में जैसलमेर के सोनार दुर्ग, कलात्मक गड़ीसर सरोवर और पटवा हवेलियों आदि का दीदार करते हैं, वहीं शाम के समय उनका पसंदीदा स्थान सम सेंड ड्यून्स बना हुआ है। इसी प्रकार बड़ी संख्या में देशी पर्यटक सीमा क्षेत्र में अवस्थित तनोटराय मंदिर में दर्शन करने, लौंगेवाला और जोधपुर मार्ग पर आर्मी क्षेत्र में स्थापित वार म्यूजियमों के अवलोकन का अवसर नहीं चूक रहे।

विद्यार्थियों के बड़े दल पहुंच रहे

स्वर्णनगरी में वर्तमान में शैक्षणिक भ्रमण पर स्कूलों व कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के दल भी काफी संख्या में देखे जा सकते हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े ऐश्वर्य कुमार व्यास ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण पर आने वाले विद्यार्थी शहर के सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, गड़ीसर तालाब, सालमसिंह की हवेली, कुलधरा, अमरसागर, बड़ाबाग, सम सेंड ड्यून्स सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करते हुए बहुत खुश नजर आते हैं। होटल व्यवसायी प्रेमसिंह ने बताया कि सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी का सकारात्मक असर पूरे पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा। खासकर दिवाली पर्व मनाने व छुट्टियां व्यतीत करने के लिए देश-विदेश से लोग यहां पहुंच रहे हैं।

होटलों में बम्पर बुकिंग

दिवाली के अगले दिन से शहर की अधिकांश होटलें व सम के रिसोट्र्स हाउसफुल होंगे। उनके पास अग्रिम बुकिंग हो गई हैं। सैलानियों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग करवा ली है और जैसलमेर आकर भ्रमण करने व लाइटिंग फेस्टिवल मनाने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। जैसलमेर से करीब 45 किमी. दूर स्थित सम सेंड ड्यून्स पर आने वाले सैलानी ऊंट व जीप सफारी का लुत्फ उठाते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 10:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दीपोत्सव पर्व पर सैलानियों के आगमन से दर्शनीय स्थलों पर रौनक

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जमकर हुई ग्राहकी…. इलेक्ट्रोनिक सामानों की खरीदारी पर जोर, बड़ी संख्या में बिके वाहन

जैसलमेर

पत्रिका पड़ताल… परमाणुनगरी में तीसरी आंख को मोतियाबिंद !

जैसलमेर

स्वर्णनगरी के बाजारों में बरसा धन…पहली बार दिवाली के आगमन का अहसास

जैसलमेर

धैर्य, अनुशासन, लगन से यदि मेहनत करे तो अवश्य सफलता मिलती है सफलता: रक्षा

जैसलमेर

धर्म-कर्म… ब्राह्मण समाज ने सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए किया कार्य : प्रखर महाराज

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.