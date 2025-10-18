दीपोत्सव पर्व पर सैलानियों के आगमन से दर्शनीय स्थलों पर रौनक

स्वर्णनगरी में इन दिनों सैलानियों की आवक में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। ये सैलानी यहां दिवाली मनाने का भी लुत्फ उठाते हैं। दीपावली के मौके पर गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के सैलानी जैसलमेर पहुंच रहे हैं। इनकी तादाद में असल बढ़ोतरी दिवाली के अगले दिन से होने की उम्मीद है, लेकिन इससे पहले रोशनियों का पर्व इस सीमांत शहर में मनाने का आकर्षण भी कम नहीं है। दिवाली की छुट्टियों में सुकून व खुशी के पल बिताने के लिए इन दिनों जैसलमेर में सैलानियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। ऐसे में प्रत्येक दर्शनीय स्थल के साथ बाजारों आदि में सैलानी भ्रमण करते नजर आते हैं। वे दिन में जैसलमेर के सोनार दुर्ग, कलात्मक गड़ीसर सरोवर और पटवा हवेलियों आदि का दीदार करते हैं, वहीं शाम के समय उनका पसंदीदा स्थान सम सेंड ड्यून्स बना हुआ है। इसी प्रकार बड़ी संख्या में देशी पर्यटक सीमा क्षेत्र में अवस्थित तनोटराय मंदिर में दर्शन करने, लौंगेवाला और जोधपुर मार्ग पर आर्मी क्षेत्र में स्थापित वार म्यूजियमों के अवलोकन का अवसर नहीं चूक रहे।
स्वर्णनगरी में वर्तमान में शैक्षणिक भ्रमण पर स्कूलों व कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के दल भी काफी संख्या में देखे जा सकते हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े ऐश्वर्य कुमार व्यास ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण पर आने वाले विद्यार्थी शहर के सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, गड़ीसर तालाब, सालमसिंह की हवेली, कुलधरा, अमरसागर, बड़ाबाग, सम सेंड ड्यून्स सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करते हुए बहुत खुश नजर आते हैं। होटल व्यवसायी प्रेमसिंह ने बताया कि सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी का सकारात्मक असर पूरे पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा। खासकर दिवाली पर्व मनाने व छुट्टियां व्यतीत करने के लिए देश-विदेश से लोग यहां पहुंच रहे हैं।
दिवाली के अगले दिन से शहर की अधिकांश होटलें व सम के रिसोट्र्स हाउसफुल होंगे। उनके पास अग्रिम बुकिंग हो गई हैं। सैलानियों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग करवा ली है और जैसलमेर आकर भ्रमण करने व लाइटिंग फेस्टिवल मनाने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। जैसलमेर से करीब 45 किमी. दूर स्थित सम सेंड ड्यून्स पर आने वाले सैलानी ऊंट व जीप सफारी का लुत्फ उठाते हैं।
