अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगी आवक, कई संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्ध भी डालते है डेरा

देश में लुप्त हो रही प्रजाति के कई गिद्ध अक्टूबर-नवंबर माह में क्षेत्र में डेरा डालेंगे। सर्दी के मौसम में सरहदी जिले में गिद्धों की आवक होती है और चार से पांच माह तक प्रवास करते है। हिमालय के उस पार से आने वाले दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों की आवक अगले माह शुरू होने वाली है। मध्य एशिया, यूरोप, तिब्बत आदि शीत प्रदेशों से पश्चिमी राजस्थान की तरफ आने वाले दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों का वन्यजीवप्रेमी भी इंतजार कर रहे है। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ उनके आने का दौर शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े से नवंबर माह की शुरुआत में दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों का पहला जत्था यहां पहुंचता है। मध्य एशिया, यूरोप, तिब्बत सहित अन्य प्रदेश, जहां अक्टूबर माह में गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, वहां से दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध उड़ान भरकर पश्चिमी राजस्थान में पहुंच जाते है। अक्टूबर से फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक उनके लिए यहां अनुकूल शीत का मौसम रहता है।