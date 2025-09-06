Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगी आवक, कई संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्ध भी डालते है डेरा

देश में लुप्त हो रही प्रजाति के कई गिद्ध अक्टूबर-नवंबर माह में क्षेत्र में डेरा डालेंगे। सर्दी के मौसम में सरहदी जिले में गिद्धों की आवक होती है और चार से पांच माह तक प्रवास करते है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 06, 2025

देश में लुप्त हो रही प्रजाति के कई गिद्ध अक्टूबर-नवंबर माह में क्षेत्र में डेरा डालेंगे। सर्दी के मौसम में सरहदी जिले में गिद्धों की आवक होती है और चार से पांच माह तक प्रवास करते है। हिमालय के उस पार से आने वाले दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों की आवक अगले माह शुरू होने वाली है। मध्य एशिया, यूरोप, तिब्बत आदि शीत प्रदेशों से पश्चिमी राजस्थान की तरफ आने वाले दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों का वन्यजीवप्रेमी भी इंतजार कर रहे है। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ उनके आने का दौर शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के दूसरे पखवाड़े से नवंबर माह की शुरुआत में दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों का पहला जत्था यहां पहुंचता है। मध्य एशिया, यूरोप, तिब्बत सहित अन्य प्रदेश, जहां अक्टूबर माह में गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, वहां से दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध उड़ान भरकर पश्चिमी राजस्थान में पहुंच जाते है। अक्टूबर से फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक उनके लिए यहां अनुकूल शीत का मौसम रहता है।

यहां डालते है पड़ाव

गिद्ध पशु बाहुल्य क्षेत्रों में ही अपना डेरा डालते है, ताकि उन्हें भोजन की तलाश के लिए भटकना नहीं पड़े। जैसलमेर जिले में कई जगहों पर पशु बाहुल्य क्षेत्रों में ये गिद्ध अपना डेरा डालते है। विशेष रूप से प्रवासी गिद्ध ओढ़ाणिया, लाठी, भादरिया, लोहटा, खेतोलाई गांव के आसपास अपना पड़ाव जमाते है, ताकि यहां मृत पशु और भोजन मिल सके।

इन प्रजातियों की होती है आवक

क्षेत्र में प्रतिवर्ष ग्रिफान, सिनेरियस, यूरेशियन, इजिप्शियन गिद्धों के झुंड प्रवास पर आते है। इसी प्रकार सफेद पीठ वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध भी आते है। ये गिद्ध स्थानीय की श्रेणी में आते है और इनकी प्रजाति गंभीर रूप से खतरे में भी है।

गिद्धों के लिए यह खतरा भी

  • भारत-पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है।
  • फसलों को कीटों व रोगों से बचाने के लिए किसान पेस्टीसाइड का उपयोग करते है।
  • इन्हीं फसलों को खाने से पेस्टीसाइड पशुओं में पहुंचता है और मृत पशु को खाने से गिद्धों में पेस्टीसाइड प्रवेश कर जाता है।
  • पेस्टीसाइड से शारीरिक नुकसान होता है और गिद्धों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में गिद्ध संकटग्रस्त प्रजाति में जाने लगा है।
  • इसी प्रकार रेल पटरियों के आसपास सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। रेल की चपेट में आने से कई पशुओं की मौत हो जाती है।
  • इन मृत पशुओं को खाने के दौरान गिद्ध रेल की चपेट में आ जाते है। पूर्व में कई बार ऐसे हादसे हो चुके है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 10:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगी आवक, कई संकटग्रस्त प्रजाति के गिद्ध भी डालते है डेरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट