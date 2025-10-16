Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

डीएनए परीक्षण व पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव

जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की हृदयविदारक दुर्घटना के बाद डीएनए परीक्षण एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के शव परिजनों को सौंपने की कवायद की।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 16, 2025

जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की हृदयविदारक दुर्घटना के बाद डीएनए परीक्षण एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के शव परिजनों को सौंपने की कवायद की। प्रशासन के अनुसार प्रत्येक शव को पूर्ण सम्मान और संवेदनशीलता के साथ उनके पैतृक गांव या निवास स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक सरकारी कर्मचारी और एक पुलिस कांस्टेबल को भेजा गया।एम्स और एमजीएच में रखे शवों की स्थितिडीएनए परीक्षण रिपोर्ट के बाद 9 शव एम्स हॉस्पिटल और 9 शव महात्मा गांधी हॉस्पिटल (एमजीएच) जोधपुर में रखे गए हैं। इनकी पहचान हो चुकी है।

एम्स हॉस्पिटल में ये रखे गए शव

जितेश चौहान, महेन्द्र (लवारण), खुशी (लवारण), इरफान खान (बम्बोरो की ढाणी), बरकत खान (बासनपीर), शाहरूख खान (चाम्पला), अयुब खान (बासनपीर), बसीरा (बासनपीर), जसु (कोटड़ी)एमजीएच हॉस्पिटल में ये रखे गए शव

स्वरूप (जोधपुर), गोपीलाल (लाठी), जोगराज सिंह (झलारिया), पार्वती (लवारण), दीक्षा (लवारण), शौर्य (लवारण), दीपक (जैसलमेर) व राजेन्द्र सिंह चौहान (जैसलमेर)हसीना (बम्बोरो की ढाणी)एक शव की अब तक पहचान नहींकुल 19 शवों में से एक शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, जो एम्स हॉस्पिटल में रखा हुआ है।प्रशासन की अपील

प्रशासन ने अपील की है कि यदि किसी को बस दुखांतिका में किसी लापता व्यक्ति की जानकारी हो तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल संपर्क कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

जोधपुर जिला नियंत्रण कक्ष 0291-2650349, 2650350

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर: 09414159222

जैसलमेर ट्रॉमा सेंटर, जवाहर अस्पताल: 9460106451, 9636908033

जैसलमेर हेल्पलाइन: 9414801400, 8003101400, 02992-252201, 02992-255055

Published on:

16 Oct 2025 09:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / डीएनए परीक्षण व पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव

ट्रेंडिंग

बस अग्निकांड पीड़ितों से मिले अशोक गहलोत, जताई गहरी संवेदना और चिंता

जैसलमेर

हमेशा मुस्कुराते रहने वाले बिछड़ गए राजेन्द्रसिंह, रो पड़ा शहर.. चहुंओर सन्नाटा

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में एक बार फिर अधिकतम तापमान पहुंचा 36 डिग्री

जैसलमेर

नाचना चौराहा पर रोड लाइट नहीं: यहां रात को सफर करना नहीं आसान, परेशानी अपार

जैसलमेर

लाठी: गोपीनाथ का शव परिजनों को सौंपा, नम आंखों से अंतिम संस्कार

जैसलमेर
