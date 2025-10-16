डीएनए परीक्षण व पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव

जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की हृदयविदारक दुर्घटना के बाद डीएनए परीक्षण एवं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के शव परिजनों को सौंपने की कवायद की। प्रशासन के अनुसार प्रत्येक शव को पूर्ण सम्मान और संवेदनशीलता के साथ उनके पैतृक गांव या निवास स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक सरकारी कर्मचारी और एक पुलिस कांस्टेबल को भेजा गया।एम्स और एमजीएच में रखे शवों की स्थितिडीएनए परीक्षण रिपोर्ट के बाद 9 शव एम्स हॉस्पिटल और 9 शव महात्मा गांधी हॉस्पिटल (एमजीएच) जोधपुर में रखे गए हैं। इनकी पहचान हो चुकी है।