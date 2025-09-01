मार्ग पर झाडि़यों में मिला युवक का शव, फैली सनसनी

पोकरण कस्बे के उरमूल तिराहे से रामदेवरा जाने वाले मार्ग के किनारे बबूल की झाडिय़ों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार सोमवार को सुबह 7.30 बजे सूचना मिली कि उरमूल तिराहे से करीब 150 मीटर दूर रामदेवरा जाने वाले मार्ग पर सड़क के पश्चिम दिशा में उगी झाडिय़ों में मगरे पर एक युवक का शव पड़ा है। जिस पर सहायक उपनिरीक्षक बस्ताराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। उसके पास मिले मोबाइल के आधार पर जांच व पहचान के प्रयास किए जा रहे है।