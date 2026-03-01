गाड़ी का किया पीछा, टक्कर के बाद चला हाई-वॉल्टेज ड्रामा

आरोप है कि यहां एक गाड़ी ने उसकी कार को टक्कर मारकर रुकवाया और पीछा कर रही गाडिय़ों ने उसे घेर लिया। गाडिय़ों में सवार प्रथम व्यास, लाला नाई, अजय व्यास, केशव थानवी, रितेश भार्गव, कंवरलाल मेघवाल, हरेन्द्रसिंह व चार-पांच अन्य आए और उसे नीचे उतारा। जिनके हाथ में तलवार व सरिये थे। इसके बाद उसकी पीठ पर लोहे की रोड से वार किया। उसके साथ आए युवकों ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में पुलिस ने अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक मालाराम को सुपुर्द की गई।