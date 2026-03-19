जैसलमेर में बारिश के दौरान बड़ा हादसा, टूटकर सड़क पर गिरी हाईटेंशन लाइन, 2 भाइयों की दर्दनाक मौत

बारिश और तेज हवाओं का असर खेतों में भी दिखा है। खासकर जैसलमेर और बाड़मेर में जीरा और ईसबगोल की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग अब नुकसान का आकलन कर रहा है। अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के चलते प्रदेश में दिन के तापमान में करीब 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे मौसम ठंडा हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि यह बदलाव अस्थायी माना जा रहा है।