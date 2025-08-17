Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में किया पौधरोपण

इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत-अभिनंदन किया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 17, 2025

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम सपत्नीक जैसलमेर प्रवास पर रहे। प्रवास के दौरान न्यायालय परिसर में अमलतास, बरगद और गुलमोहर के पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत-अभिनंदन किया। प्रिंसिपल निजी सचिव अजयसिंह भी साथ रहे। कार्यक्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित, पोक्सो न्यायाधीश देव कुमार खत्री, विशिष्ट न्यायाधीश पारिवारिक चंद्र प्रकाश सिंह, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार अग्रवाल, अपर जिला न्यायाधीश पोकरण महेंद्र कुमार गोयल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव किशोर कुमार तालेपा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजेंद्र कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण नवीन रतनु और अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सौभाग्य सिंह चारण मौजूद रहे। सभी ने अगवानी कर सम्मान किया।बार एसोसिएशन जैसलमेर अध्यक्ष उम्मेद सिंह नरावत, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदर सिंह भाटी, मुरलीधर जोशी, विमलेश कुमार पुरोहित, गिरिराज गज्जा, गागन खान मेहर, चांद मोहम्मद और रमनलाल बालोच सहित अनेक अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण, साफा एवं शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। न्यायालय कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

जैसलमेर प्रवास के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने तनोट माता मंदिर में दर्शन किए, बॉर्डर क्षेत्र का भ्रमण किया और लोंगेवाला स्थित वार म्यूजियम का अवलोकन कर सराहना की। उन्होंने सोनार दुर्ग में जैन मंदिर व लक्ष्मीनाथ मंदिर के दर्शन किए तथा पटवा हवेली, राज महल और अन्य प्राचीन हवेलियों का भ्रमण कर जैसलमेर की अद्भुत वास्तुकला और स्थापत्य कला को सराहा।

