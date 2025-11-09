सीजन की अब तक की सबसे शीतल रात, पहली बार न्यूनतम पारा 14.7 डिग्री

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम 14.7 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। दिन में धूप खिली तो अवश्य लेकिन उसमें तपिश नहीं थी। यही कारण रहा कि दिन भर दर्शनीय स्थलों के साथ बाजारों व मुख्य मार्गों पर सैलानियों के साथ स्थानीय बाशिंदों की आवाजाही का दौर बना रहा। रात में 9 बजे के बाद शीतलता का अहसास गहराने लगा है और यही कारण है कि लोग अब हल्के गर्म कपड़े पहन कर ही रात में घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ तडक़े से लेकर सूर्योदय के समय तक सर्दी का मौसम साफ तौर पर महसूस होता है।