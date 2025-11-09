सीजन की अब तक की सबसे शीतल रात, पहली बार न्यूनतम पारा 14.7 डिग्री

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में सर्दी का मौसम अपना रंग दिखा रहा है। बीते शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द साबित हुई और पारा 14.7 डिग्री के स्तर तक उतर गया।
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम 14.7 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। दिन में धूप खिली तो अवश्य लेकिन उसमें तपिश नहीं थी। यही कारण रहा कि दिन भर दर्शनीय स्थलों के साथ बाजारों व मुख्य मार्गों पर सैलानियों के साथ स्थानीय बाशिंदों की आवाजाही का दौर बना रहा। रात में 9 बजे के बाद शीतलता का अहसास गहराने लगा है और यही कारण है कि लोग अब हल्के गर्म कपड़े पहन कर ही रात में घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ तडक़े से लेकर सूर्योदय के समय तक सर्दी का मौसम साफ तौर पर महसूस होता है।
सुबह जल्दी आसमान में हल्की धुंध छाई रहती है। वातावरण में शीतलता के असर की वजह से अब कूलर व एयरकंडीशनर का चलन लगभग बंद हो गया है। घरों व दुकानों आदि में पंखें भी अधिकांशत: धीमी गति से चलाए जाने लगे हैं।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग