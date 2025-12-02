सीजन की सबसे सर्द रात, पारा 10 डिग्री तक गिरा

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 26.4 व न्यूनतम 10.0 डिग्री सै. दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह क्रमश: 27.4 व 11.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह से न्यूनतम पारे में 1.6 डिग्री की उल्लेखनीय कमी आ गई। सीजन की सबसे शीतल रात की सुबह भी ज्यादा सर्द महसूस की गई। लोगों ने रात में ठंडी के सख्त होते जा रहे तेवरों को देख कर अब मोटे गर्म जैकेट और फुल ऊनी स्वेटर-कोट आदि पहनना शुरू कर दिया है।