सीजन की सबसे सर्द रात, पारा 10 डिग्री तक गिरा

स्वर्णनगरी में सर्दी के तेवर अब मद्धम से तीखे होना शुरू हो गए हैं। गत सोम और मंगलवार की दरम्यानी रात इस सर्दी के सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात साबित हुई। न्यूनतम पारा पहली बार 10.0 डिग्री के स्तर तक गिर गया। जिसका असर अलसुबह से सूर्योदय होने तक जारी रहा।
मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 26.4 व न्यूनतम 10.0 डिग्री सै. दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह क्रमश: 27.4 व 11.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह से न्यूनतम पारे में 1.6 डिग्री की उल्लेखनीय कमी आ गई। सीजन की सबसे शीतल रात की सुबह भी ज्यादा सर्द महसूस की गई। लोगों ने रात में ठंडी के सख्त होते जा रहे तेवरों को देख कर अब मोटे गर्म जैकेट और फुल ऊनी स्वेटर-कोट आदि पहनना शुरू कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग