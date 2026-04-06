आने वाला समय आर्थिक युग का, बेरोजगारी बनेगी बड़ी समस्या : मेघराजसिंह

उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी इतिहास को भूलती जा रही है। इसलिए सभी का दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को इतिहास की जानकारी दें और संस्कारों से युक्त शिक्षा दिलाएं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आर्थिक युग का है। ऐसे समय में मारवाड़ में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, इसके लिए युवाओं व युवतियों को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा अर्जित करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भूमि महत्वपूर्ण है। यहां कई प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। विशेष रूप से सौर ऊर्जा को लेकर पश्चिमी राजस्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन करने और आय के स्त्रोत बनाने को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरहदी जैसलमेर जिले के साथ पश्चिमी राजस्थान में लोगों के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। यहां वे सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन का कार्य करते है तो उन्हें रोजगार मिलने के साथ प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इस मौके पर उन्होंने सामाजिक एकता, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक सशक्तीकरण और संस्कार व संस्कृति को लेकर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने सर्वसमाज के लोगों से एकजुट होकर कार्य करने की बात कही।