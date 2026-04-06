चल गया ‘डिस्काउंट’ फार्मूला, रोजाना 400 सैलानियों की दस्तक

पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले जैसलमेर से लेकर सम के धोरों तक में इस बार अपनाया गया डिस्काउंट फार्मूला कारगर साबित हो रहा है। ऑफ-सीजन की चुनौती से निपटने के लिए होटल व्यवसायियों और पर्यटन से जुड़े हितधारकों की ओर से शुरू की गई रियायती दरों की योजना ने सैलानियों को आकर्षित किया है। इसका असर यह है कि वर्तमान में प्रतिदिन करीब 350 से 400 पर्यटक शहर पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन क्षेत्र में लगातार रौनक बनी हुई है। मार्च के दूसरे पखवाड़े से शुरू हुआ यह ट्रेंड अप्रेल माह में भी लगातार बना हुआ है। होटल, गेस्ट हाउस और रिसॉट्र्स में 30 से 50 प्रतिशत तक की छूट देने के साथ-साथ टूर पैकेज भी सस्ते किए गए हैं। इससे घरेलू पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। खासकर वीकेंड और सरकारी छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की संख्या में और इजाफा देखा जा रहा है।