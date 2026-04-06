6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

चल गया ‘डिस्काउंट’ फार्मूला, रोजाना 400 सैलानियों की दस्तक

पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले जैसलमेर से लेकर सम के धोरों तक में इस बार अपनाया गया डिस्काउंट फार्मूला कारगर साबित हो रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 05, 2026

पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले जैसलमेर से लेकर सम के धोरों तक में इस बार अपनाया गया डिस्काउंट फार्मूला कारगर साबित हो रहा है। ऑफ-सीजन की चुनौती से निपटने के लिए होटल व्यवसायियों और पर्यटन से जुड़े हितधारकों की ओर से शुरू की गई रियायती दरों की योजना ने सैलानियों को आकर्षित किया है। इसका असर यह है कि वर्तमान में प्रतिदिन करीब 350 से 400 पर्यटक शहर पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन क्षेत्र में लगातार रौनक बनी हुई है। मार्च के दूसरे पखवाड़े से शुरू हुआ यह ट्रेंड अप्रेल माह में भी लगातार बना हुआ है। होटल, गेस्ट हाउस और रिसॉट्र्स में 30 से 50 प्रतिशत तक की छूट देने के साथ-साथ टूर पैकेज भी सस्ते किए गए हैं। इससे घरेलू पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। खासकर वीकेंड और सरकारी छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की संख्या में और इजाफा देखा जा रहा है।

तो अब तक सीजन ऑफ नहीं

पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि हर बार होली के बाद सैलानियों की आवक में कमी के कारण कारोबार प्रभावित होना तय माना जाता है, लेकिन समर सीजन डिस्काउंट स्कीम ने स्थिति को संभाल लिया है। अब होटल और रिसोट्र्स में ऑक्यूपेंसी 40 से 60 प्रतिशत तक पहुंच रही है, जो ऑफ-सीजन के लिहाज से अच्छा संकेत माना जा रहा है।

पर्यटन से जुड़े हर क्षेत्र को राहत

सैलानियों की बढ़ती संख्या का असर केवल होटलों और रिसोट्र्स तक सीमित नहीं है, बल्कि टैक्सी चालक, टूर गाइड, हस्तशिल्प विक्रेता और स्थानीय बाजार भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। गाइडों का कहना है कि पहले जहां दिनभर में एक-दो ही बुकिंग मिलती थी, अब लगातार पर्यटक मिल रहे हैं। वहीं बाजारों में भी खरीदारी बढऩे से व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं।

मौसम ने बढ़ाया आकर्षण

- इस समय मौसम भी सैलानियों के लिए अनुकूल बना हुआ है। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते पारा चढ़ नहीं पा रहा है और दिन में भी शीतल हवाओं ने गर्माहट को थाम रखा है तो सुबह-शाम सुहावना वातावरण पर्यटकों को घूमने के लिए प्रेरित कर रहा है।

- सूर्यास्त के समय प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी नजर आ रहे हैं, जो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं।

- पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो अप्रेल माह के अंत तक अच्छी आवक जारी रह सकती है।

- इसके बाद तापमान बढऩे के साथ पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ सकती है। ऐसे में व्यवसायी अब आगे के लिए भी नई रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं, ताकि सालभर पर्यटन को गति मिलती रहे।

एक्सपर्ट व्यू -

वरिष्ठ रिसोर्ट व्यवसायी पुष्पेंद्र कुमार व्यास के अनुसार डिस्काउंट फार्मूला और अनुकूल मौसम ने मिलकर पर्यटन क्षेत्र में एक बार फिर नई ऊर्जा भर दी है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है और शहर से सम के धोरों तक में रौनक देखी जा रही है। आगामी दिनों में भी मौसम के पूर्वानुमान पर्यटन क्षेत्र के हित में नजर आ रहे हैं। सीजन के समय जो पर्यटक कमरे व अन्य व्यवस्थाएं महंगी होने के कारण जैसलमेर आने से परहेज करते हैं, वे इस समय अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 08:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / चल गया ‘डिस्काउंट’ फार्मूला, रोजाना 400 सैलानियों की दस्तक

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: पोकरण में 5 रुपए में सरकारी पानी सप्लाई का ठेका! पीछे हटे ठेकेदार, मंडराया जल संकट

पोकरण में पेयजल संकट गहराया, पत्रिका फोटो
जैसलमेर

आने वाला समय आर्थिक युग का, बेरोजगारी बनेगी बड़ी समस्या : मेघराजसिंह

जैसलमेर

अस्पताल में मौत होने पर चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप

जैसलमेर

विद्यालय की नहीं चारदीवारी, पशुओं का रहता है डेरा

जैसलमेर

पोलियो से जूझकर खड़ा हुआ अनु रंगा, संघर्षों से गढ़ी पहचान

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.