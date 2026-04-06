विद्यालय की नहीं चारदीवारी, पशुओं का रहता है डेरा

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार देशभर में संगठन बढ़ाओ व लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत रविवार को क्षेत्र के विभिन्न गांवों में मंडल स्तरीय सभाओं का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत रविवार को क्षेत्र के बांधेवा, फलसूंड व भीखोड़ाई गांवों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरदीन फकीर की अध्यक्षता में सभाएं आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक बूथ स्तर पर संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने, अधिक से अधिक लोगों को जोडऩे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।