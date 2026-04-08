राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कराने में क्यों हो रही देरी? पूर्व विधायक ने बता दी वजह

राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी और कानूनी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस का सामना कर रहा है। वहीं, दूसरी तरफ राज्य सरकार की 'प्रक्रिया जारी है' वाली सुस्त रफ्तार ने चुनावों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब यह माना जा रहा है कि सरकार इन दोनों चुनावों को एक साथ अक्टूबर-नवंबर 2026 में करवाने की रणनीति पर काम कर रही है।