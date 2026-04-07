बाड़मेर में कांग्रेस दफ्तर की जमीन पर भारी बवाल, नगर परिषद ने रुकवाया काम, अब सीमाज्ञान खोलेगा आवंटन का असली राज

जमीन का आवंटन उनके नाम विधिवत किया गया है, जिसका पट्टा जारी हो चुका है और पूरा शुल्क जमा है। भाजपा कार्यालय के लिए भी इसी तरह आवंटन किया गया है, उन्होंने कार्यालय बना दिया, हमें अभी बनाना है। हम मौके पर केवल फेंसिंग और चारदीवारी का कार्य करवा रहे हैं। नगर परिषद की टीम आई थी, लेकिन उन्होंने केवल सीमाज्ञान की बात कही है। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। -लक्ष्मण गोदारा, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस जिला कमेटी, बाड़मेर