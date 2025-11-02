Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

ऊर्जा की चमक में छिपा संकट, कराह रहा थार का पर्यावरण

वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार केवल जैसलमेर जिले में ही लगभग 87,966 पक्षी बिजली की लाइनों से टकराकर या करंट लगने से मारे गए।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 02, 2025

केस 1-
देगराय ओरण क्षेत्र में हाइटेंशन लाइन से करंट लगने से दुर्लभ टोनी ईगल की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को सुरक्षित रूप से दफनाया। टोनी ईगल एक शक्तिशाली शिकारी पक्षी माना जाता है, जो खुले मैदानों और अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है।
केस 2-
पोकरण क्षेत्र के माड़वा गांव के पास प्रवासी पक्षी कुरजां उड़ान भरते समय हाइटेंशन तारों से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गई। माड़वा सरपंच ने कुरजां को उपचार के लिए सुरक्षित रखा और पशु चिकित्सक से प्राथमिक इलाज करवाया।
थार के रेगिस्तान में ऊर्जा का विस्तार जहां समृद्धि लेकर आया है, वहीं ऊर्जा परियोजनाओं के कारण बिछी हाइटेंशन लाइनों ने पक्षियों के लिए मौत का जाल बिछा दिया है। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में विद्युत तारों की चपेट में आने से दुर्लभ पक्षियों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हाल की घटनाओं ने फिर इस खतरे को उजागर किया है। गौरतलब है कि जैसलमेर. सर्द ऋतु की शुरुआत के साथ जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर क्षेत्र हजारों प्रवासी पक्षियों का अस्थायी घर बन जाते हैं। ये पक्षी जल स्रोतों के पास पड़ाव डालते हैं, लेकिन अब इन इलाकों में फैली बिजली लाइनों ने उनके बसेरे को असुरक्षित बना दिया है।

चिंताजनक: थार में पक्षियों की मौत का बड़ा आंकड़ा

वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार केवल जैसलमेर जिले में ही लगभग 87,966 पक्षी बिजली की लाइनों से टकराकर या करंट लगने से मारे गए। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर से लेकर गुजरात के कच्छ तक फैली हाईटेंशन लाइनें मूक परिंदों की जान की दुश्मन बन चुकी हैं।

हकीकत: डेजर्ट नेशनल पार्क और ओरण क्षेत्रों पर बढ़ता दबाव

सम, सुदासरी, रामदेवरा, खेतोलाई, कनोई, रासला और देगराय जैसे क्षेत्र गोडावण और अन्य दुर्लभ पक्षियों के प्रमुख विचरण स्थल हैं। इनमें से केवल सम और सुदासरी ही डेजर्ट नेशनल पार्क में शामिल हैं। बाकी रेवेन्यू भूमि पर निजी कंपनियों ने अपने सौर व पवन प्रोजेक्ट लगाए हैं। राजस्थान में गोडावण की सर्वाधिक संख्या डीएनपी में पाई जाती है, इसलिए इसे गोडावण की शरणस्थली भी कहा जाता है।

जैव विविधता पर संकट

थार की पारंपरिक ग्राम्य संस्कृति और प्रकृति का गहरा रिश्ता अब सिमटता जा रहा है। जहां कभी स्थानीय लोग प्रवासी पक्षियों का स्वागत करते थे, वहीं अब अरब देशों और मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों के प्रवास का मार्ग और बसेरा..दोनों के बीच खतरा मंडराने लगा है।

एक्सपर्ट व्यू: संभव है समाधान भी

पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार प्रवासी पक्षियों के आगमन काल में विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। ओरण इलाकों में बिजली की लाइनों को या तो भूमिगत किया जाए या इंसुलेटेड केबल लगाई जाएं। साथ ही बर्ड सेफ पावरलाइन प्रोजेक्ट्स को तत्काल प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि यह रेगिस्तानी इलाका आने वाले वर्षों में भी पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बना रह सके। वन्यजीव एवं पर्यावरणविद् सुमेरसिंह सांवता ने बताया कि पहले भी कई गोडावण सहित दुर्लभ पक्षी इन बिजली तारों की चपेट में आ चुके हैं। जब तक इन बिजली लाइनों को भूमिगत नहीं किया जाता, तब तक यह खतरा बरकरार रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 09:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / ऊर्जा की चमक में छिपा संकट, कराह रहा थार का पर्यावरण

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास जारी: रेगिस्तान की धरा पर भारतीय सेना के पराक्रम की गूंज

जैसलमेर

निजी बसों की हड़ताल जारी, सैलानियों व स्थानीय बाशिंदों की बढ़ी मुश्किलें

जैसलमेर

दूसरे दिन भी मनाई देवउठनी एकादशी, विवाह और मांगलिक आयोजन शुरू

जैसलमेर

Weather Update: पारे के मामले में फिर जैसलमेर प्रदेश में अव्वल

जैसलमेर

पिकअप की बाइक से टक्कर में युवक की मौत, ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.