ऊर्जा की चमक में छिपा संकट, कराह रहा थार का पर्यावरण

केस 1-

देगराय ओरण क्षेत्र में हाइटेंशन लाइन से करंट लगने से दुर्लभ टोनी ईगल की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को सुरक्षित रूप से दफनाया। टोनी ईगल एक शक्तिशाली शिकारी पक्षी माना जाता है, जो खुले मैदानों और अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है।

केस 2-

पोकरण क्षेत्र के माड़वा गांव के पास प्रवासी पक्षी कुरजां उड़ान भरते समय हाइटेंशन तारों से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गई। माड़वा सरपंच ने कुरजां को उपचार के लिए सुरक्षित रखा और पशु चिकित्सक से प्राथमिक इलाज करवाया।

थार के रेगिस्तान में ऊर्जा का विस्तार जहां समृद्धि लेकर आया है, वहीं ऊर्जा परियोजनाओं के कारण बिछी हाइटेंशन लाइनों ने पक्षियों के लिए मौत का जाल बिछा दिया है। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में विद्युत तारों की चपेट में आने से दुर्लभ पक्षियों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हाल की घटनाओं ने फिर इस खतरे को उजागर किया है। गौरतलब है कि जैसलमेर. सर्द ऋतु की शुरुआत के साथ जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर क्षेत्र हजारों प्रवासी पक्षियों का अस्थायी घर बन जाते हैं। ये पक्षी जल स्रोतों के पास पड़ाव डालते हैं, लेकिन अब इन इलाकों में फैली बिजली लाइनों ने उनके बसेरे को असुरक्षित बना दिया है।