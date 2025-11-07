हेलिकॉप्टर्स की गर्जना से कांप उठा मरुस्थल, टैंकों ने भी बरसाए गोले

पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित जैसलमेर का मरुक्षेत्र सेना के संयुक्त हथियार प्रदर्शन के दौरान युद्ध का असली मैदान सा बन गया है। एक तरफ सेना के ताकतवर हेलिकॉप्टर्स से जवान रस्से के जरिए सीधे जमीन पर उतरते हैं तो दूसरी ओर रेगिस्तान में धूल का गुबार उड़ाते हुए टैंक दनदनाते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर गोले दाग कर उनका नामो निशान मिटा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हो रहे तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास त्रिशूल की गतिविधियां जैसलमेर जिले की फायरिंग रेंज में बड़े पैमाने पर आयोजित की जा रही हैं। गौरतलब है कि थलसेना, वायुसेना और नौसेना के 30 हजार से ज्यादा सैनिक जैसलमेर के थार से लेकर गुजरात से सटे सरक्रीक के दलदली क्षेत्र तक में अपनी ताकत, दक्षता और हथियारों व संसाधनों की धमक दिखाने में जुटे हैं।