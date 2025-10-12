स्वर्णनगरी में दिन और रात के पारे में 13 डिग्री का अंतर

स्वर्णनगरी में मौसम के मिजाज में दिन और रात के दौरान इतना ही अंतर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम 21.0 डिग्री सै. रहा, जबकि शनिवार को यह क्रमश: 35.3 और 21.0 डिग्री था। इस तरह से दिन और रात के पारे में 13 डिग्री का अंतर चल रहा है। दोपहर में तेज धूप के साथ हवा मंद रहने से गर्मी का अहसास हुआ, वहीं रात के समय वातावरण में हल्की ठंडक का असर बना हुआ है। देर रात में घरों से बाहर निकलने वालों को हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है। यही स्थिति अलसुबह भी होती है। छत पर रखी टंकियों का पानी रात भर में इतना ठंडा होता है कि अलसुबह उसे हल्का गरम करने की जरूरत भी महसूस होने लगी है।