श्वानों के शव मिलने से सनसनी, ग्रामीण दहशत में,  अब तक नहीं मिला जंगली जानवर का सुराग

इसी तरह से डालाराम की ढाणी में भी कुछ श्वान मारे गए। ग्रामीणों के अनुसार जानवर आमतौर पर अंधेरे में ही आता है। इससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और अज्ञात जानवर की पहचान के प्रयास कर रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। रात तक किसी जानवर का स्पष्ट सुराग नहीं मिला पाया था। अज्ञात जानवर के पदचिह्नों की पहचान की जा रही है। टीम लगातार इलाके की निगरानी कर रही है और ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे रात को पशुओं को खुले में न छोड़ें। जानकारों के अनुसार यह जंगली जानवर कोई भेडिय़ा या अन्य शिकारी जानवर हो सकता है। वन विभाग की मदद से क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है।