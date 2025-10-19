बढ़ रही बीमारी, परिजन भी हो रहे संक्रमित…कचरे व गंदगी के ढेर, दीवारों पर जमे जाले

पोकरण कस्बे का राजकीय जिला चिकित्सालय, वार्डों में लगे कचरे व गंदगी के ढेर, मरीजों के बेड के पास ही रखी पुरानी चद्दरें… ऐसे हालात में मरीज स्वस्थ होने की बजाय और अधिक बीमार हो रहे है। यही नहीं मरीजों के साथ आए परिजनों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार कस्बे में जिला स्तर का राजकीय अस्पताल स्थित है। जिले का दूसरा सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल होने से यहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज उपचार के लिए पहुंचते है। अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी 800 से 900 रहती है, तो भर्ती मरीजों, प्रसूताओं, बच्चों की संख्या भी 200 तक पहुंच जाती है। इन मरीजों के साथ एक-दो परिजन भी अस्पताल आते है। ऐसे में यहां हर समय 1500-2000 की भीड़ रहती है। अस्पताल में सफाई कर्मचारियों के 8 पद स्वीकृत है, जो सभी रिक्त पड़े है। ऐसे में सफाई व्यवस्था ठेके पर चल रही है।