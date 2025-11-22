सड़क का किनारा टूटा, हादसे का भय… हाई-वे से जुड़ा है रास्ता

करीब 100 फीट में टूटा किनारा हर समय हादसे को न्यौता दे रहा है। कस्बे से करीब तीन किलोमीटर दूर सड़क का किनारा टूटा हुआ है और यहां घनी झाडिय़ां भी उगी हुई है। ऐसे में दूर से यह टूटा किनारा नजर नहीं आता है। इसी मार्ग पर कस्बे से सात किलोमीटर बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 125 शुरू हो जाता है। जोधपुर की तरफ जाने वाले व आने वाले वाहन यहीं से गुजरते है। रामदेवरा आने वाले 80 प्रतिशत श्रद्धालु और जैसलमेर जाने वाले 90 प्रतिशत पर्यटक भी इसी मार्ग से आवाजाही करते है। ऐसे में यहां दिन-रात राहगीरों व वाहन चालकों का आवागमन रहता है, जिन्हें सड़क का किनारा टूटा होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।