Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा पूरा जैसलमेर शहर

गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों और डीजे की गूंज के बीच शनिवार को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न हुआ।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 06, 2025

गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों और डीजे की गूंज के बीच शनिवार को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न हुआ। गुलाल और अबीर से सराबोर श्रद्धालु नाचते-गाते हुए शोभायात्राओं में शामिल हुए। जगह-जगह जय गजानन्द महाराज और देवा ओ देवा के स्वर गूंजे तो श्रद्धा और उत्साह से भरे लोग गणेश प्रतिमाओं के दर्शन करने उमड़ पड़े।दस दिन तक चले गणेशोत्सव के समापन पर शहर की गलियों और मोहल्लों से निकली शोभायात्राएं सदर बाजार, गोपा चौक, आसनी रोड और गड़ीसर रोड से होती हुई ऐतिहासिक गड़ीसर तालाब पहुंचीं। तालाब पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और विधिवत पूजा-अर्चना के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर गृह क्लेश दूर होने, परिवार में रिद्धि-सिद्धि बनी रहने और समाज को सद्बुद्धि मिलने की प्रार्थना की।

विशाल आदमकद गणेश प्रतिमाओं की सवारी जब मार्गों से होकर निकली तो शहर का हर कोना भक्तिमय हो उठा। शोभायात्राओं में शामिल युवाओं ने डीजे की धुनों पर जमकर नृत्य किया और गुलाल उड़ाते हुए अगली बार गणपति के जल्दी आने की कामना की। शहर की कॉलोनियों और गली-मोहल्लों में भी इसी प्रकार शोभायात्राओं का आयोजन हुआ और श्रद्धालु देर रात तक इस माहौल में डूबे रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा पूरा जैसलमेर शहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट