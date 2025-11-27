रेड स्पॉट रॉयल सांप का अस्तित्व संकट में, मरुस्थलीय जैव विविधता पर भी खतरा

हरियाणा और गुजरात के कुछ जिलों में भी इसके मिलने की पुष्टि होती है। इस सांप का रंग आसपास की रेत से मेल खाता है, जिससे यह आसानी से खुद को सुरक्षित कर लेता है। वन्यजीव प्रेमियों के अनुसार रेड स्पॉट रॉयल अत्यंत शर्मीला और डरपोक जीव है, जो मानव संपर्क से दूरी बनाकर रखता है। जानकारी के अभाव में लोग इसे अचानक देखकर डर जाते हैं और मार देते हैं, जो गलत है। यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में संरक्षित है और इसका वध प्रतिबंधित है।