गड़ीसर पर झलकी पूर्वांचल की आस्था, प्रवासियों ने मनाया छठ पर्व

स्वर्णनगरी के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर पर सोमवार शाम आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के अवसर पर पूर्वांचल से जुड़े प्रवासी परिवारों ने छठ महापर्व श्रद्धा और भक्ति-भाव से मनाया। निर्जला व्रत रखकर व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अघ्र्य अर्पित किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान गड़ीसर के घाटों पर उत्साह, उमंग और आस्था का अनोखा नजारा दिखाई दिया। महिलाओं ने षष्ठी माता की कथा सुनी और तालाब के बीच जाकर सूर्यदेव की पूजा की। कई श्रद्धालुओं ने भरे हुए तालाब में नौकायन का आनंद भी लिया। शाम ढलते ही गड़ीसर सरोवर के तटों पर हजारों व्रती और दर्शनार्थी एकत्र हुए, जहां दीपों और फूलों से सजा वातावरण आध्यात्मिक आभा बिखेर रहा था।