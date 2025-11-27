गड़ीसर प्रोल क्षेत्र में अतिक्रमण की भरमार, फुटपाथ से सडक़ तक अवैध कब्जों ने बिगाड़ी व्यवस्था

गड़ीसर प्रोल क्षेत्र सहित आसनी पथ से गुलासतला और मदरसा मार्ग पर भी अतिक्रमण व सार्वजनिक परिवहन के लिए बनी सडक़ पर अवैध कब्जों का मर्ज लगातार बढ़ रहा है। दुकानदारों के अलावा ठेले वालों के भी बेतरतीब ढंग से खड़ा रहने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। डिवाइडर पर छोटी-मोटी वस्तुएं बेचने वालों के बैठने से उनके इर्द-गिर्द भीड़ होती है। इससे भी सडक़ पर आवाजाही का रास्ता संकरा हो जाता है। दूसरी ओर दुकानदारों ने सामान सडक़ों तक फैला रखा है। नगरपरिषद प्रशासन की तरफ से इस इलाके में पिछले काफी समय से विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही, पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने व केबिन व्यवस्थित ढंग से लगाने की योजना का धरातल पर उतरना शेष है। फिलहाल तो हालात यह है कि यह पूरा इलाका दिनभर भीड़, जाम और अव्यवस्था से जूझ रहा है।