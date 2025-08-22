पड़ाव लगातार जारी, आंदोलन चेतावनी: बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

पोकरण क्षेत्र के गुड्डी गांव में सौर ऊर्जा प्लांट के बाहर ग्रामीणों की ओर से डाला गया पड़ाव शुक्रवार को भी जारी रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा ने बताया कि गुड्डी, जैमला, दलपतपुरा में एकमे कंपनी की ओर से एक हजार मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। प्लांट के अधिकारियों ने भूमि खरीदते समय भरोसा दिलाया था कि रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अब कंपनी की ओर से बाहरी फर्म को पूरा कार्य दे दिया गया है। भाजपा नेत्री सुनीता भाटी व भाजपा जिला मंत्री मदनसिंह राजमथाई ने बताया कि कंपनी की ओर से बाहरी कंपनी को कार्य देने के बाद अब उस फर्म की ओर से स्थानीय युवाओं की बजाय अन्य शहरों व गांवों के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जिससे स्थानीय ग्रामीणों व युवाओं के हितों पर कुठाराघात हुआ है। साथ ही किसानों की भूमि पर बने टांकों, बाड़, भवन आदि का उचित मुआवजे का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन वह भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत एक पखवाड़े से चल रहे विरोध प्रदर्शन व पड़ाव के बावजूद कंपनी के अधिकारी व प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे है। जिससे ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।