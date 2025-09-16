स्वर्णनगरी में गर्मी का बढ़ा अहसास, पारा भी चढ़ा

स्वर्णनगरी में दबे पांव एक बार फिर गर्मी की आमद हो रही है। मंगलवार को दोपहर में धूप की तपिश के साथ उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36.0 और न्यूनतम 25.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले सोमवार को क्रमश: 34.4 व 24.5 डिग्री दर्ज हुआ था। दिन की शुरुआत से हवा में नमी की मात्रा बढऩे से उमस का अनुभव हो रहा था। उसके बाद दोपहर होते-होते सूर्य की किरणें भी तल्ख होने लगी। अपराह्न के समय बाजार व सडक़ों पर आवाजाही में कमी नजर आई। भ्रमण पर आए हुए सैलानियों ने धूप से बचाव के लिए छातों का इस्तेमाल किया और अन्य बचाव किए। देर शाम भी हवा के रुक-रुक कर चलने और उसमें शीतलता का अभाव होने से पसीने छूटते रहे।