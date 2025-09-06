स्वर्णनगरी में सितम्बर में भी गर्मी का सितम, उमस ने भिगोया

सरहदी जिले में गर्मी व उमस से आहत लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। दिन चढ़ते ही गर्मी व उसम का दौर शुरू हो जाता है। शनिवार को भी मौसम का यही हाल देखने को मिला। स्वर्णनगरी में हालांकि सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर बाद बारिश होने के आसार भी बने, लेकिन बादल बरसे नहीं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 36.2 व न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झुलसाने वाली उमस का असर स्थानीय बाशिंदों के साथ-साथ पर्यटकों पर भी देखने को मिला। बारिश को लेकर लोग टकटकी लगाकर आसमान को निहारते रहे, लेकिन बादल बरसे नहीं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौसम का यही हाल देखने को मिला। यहां भी आमसान में बादलों का डेरा बना रहा, लेकिन बादल बरसे नहीं।