सितम्बर में भी गर्मी का सितम जारी, पारा 37 डिग्री पार

जैसलमेर जिले में मंगलवार का दिन गर्म और शुष्क रहा। अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री के आसपास रहा। दिन के समय धूप तेज़ रही और हवा में हल्की गर्मी महसूस की गई। स्वर्ण नगरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सितंबर माह का अंतिम पखवाड़ा भी गर्मी की चपेट से अछूता नहीं है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को धूप से बचाव करते देखा जा सकता है। इससे पूर्व रात का समय अपेक्षाकृत शीतल रहा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहा। शाम को हल्की ठंडी हवा चलने से रात के समय कुछ राहत महसूस हुई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जैसलमेर में गर्मी के दौरान तापमान में उतार-चढ़ाव सामान्य हैं। सुबह और रात का समय मौसम के लिहाज से अधिक सुहावना रहता है, जबकि दोपहर और शाम के समय धूप से सावधानी बरतनी चाहिए।