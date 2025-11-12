गडीसर तालाब संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को किया सचेत

न्यायाधीश विनित कुमार माथुर व न्यायाधीश बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने सुनील पालीवाल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में गडीसर तालाब के कैचमेंट क्षेत्र को बढ़ाने तथा 12 जून, 1961 की अधिसूचना में वर्णित सीमाओं को यथावत बनाए रखते हुए तालाब क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने की मांग की गई है। खंडपीठ ने कहा कि जैसलमेर विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक लोकप्रिय केंद्र है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसलिए गडीसर तालाब के कैचमेंट क्षेत्र के संरक्षण और विस्तार के लिए दायर यह जनहित याचिका महत्वपूर्ण है। खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि पिछले दो-तीन सीजन में गडीसर तालाब में पर्याप्त वर्षा जल संग्रह हुआ है और वह अपनी पूरी क्षमता से भी अधिक भर चुका है।