साध्वी प्रशमिता और साध्वी अर्हमनिधि के प्रवचनों में समझाया पर्व का महत्व

रक्षाबंधन पर्व पर विशेष प्रवचन माला में साध्वी प्रशमिता महाराज और साध्वी अर्हमनिधि महाराज ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैन शास्त्रों में वर्णन है—तीर्थंकर परमात्मा के जन्म कल्याणक पर 56 दिक कुमारियां शुचि कर्म पूर्ण कर उनकी कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करती हैं। वर्तमान में यह पर्व भाई-बहन के पवित्र संबंध को और अधिक दृढ़ करने का संदेश देता है। साध्वी प्रशमिता ने कहा कि रक्षाबंधन केवल उत्सव नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। यह धागा भाई-बहन दोनों को याद दिलाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी वे एक-दूसरे का साथ निभाएं। उन्होंने संदेश दिया कि आडंबर से मुक्त, मन के पवित्र भावों से रक्षासूत्र बांधना ही इस पर्व की सच्ची पूर्णता है। चक्रवर्ती सम्राट पद्मवर और विष्णु कुमार के दृष्टांत से उन्होंने इस दिन का महत्व स्पष्ट किया।