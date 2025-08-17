म्याजलार क्षेत्र में युवती के अपहरण की वारदात का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर जिले के म्याजलार क्षेत्र में घटित अपहरण की गंभीर वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कार्रवाई में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा अपहृत युवती को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया।म्याजलार निवासी दानसिंह पुत्र आमसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री की सगाई काफी समय पहले रतरेड़ी, जिला बाड़मेर निवासी गणपतसिंह पुत्र गेमरसिंह के साथ तय हुई थी। किन्हीं कारणों से संबंध बिगड़ जाने पर गणपतसिंह अपने रिश्तेदारों झण्डसिंह, बनेसिंह, हिन्दूसिंह, शम्भूसिंह व मोहनसिंह के साथ दो वाहनों में सवार होकर पीड़ित परिवार के घर पहुंचा। आरोप है कि आरोपियों ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया, स्प्रे का छिड़काव किया और विरोध करने पर लाठियों से मारपीट की। इसके बाद युवती को जबरन वाहन में डालकर ले जाया गया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने तत्काल नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के निर्देशन और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा की सुपरविजन में विशेष टीमें गठित की गईं। पुलिस ने सामंजस्य स्थापित कर संभावित मार्गों पर निगरानी तेज की। संयुक्त प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि आरोपियों को शीघ्र ही दस्तयाब कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में झण्डसिंह उर्फ दुष्यंतसिंह पुत्र गेमरसिंह, बनेसिंह पुत्र गेमरसिंह, हिन्दूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह और शम्भूसिंह पुत्र कालूसिंह शामिल हैं। वहीं मुख्य आरोपी गणपतसिंह पुत्र गेमरसिंह को भी दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है। घटना में प्रयुक्त वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।