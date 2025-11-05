रेगिस्तान में भारतीय सेना ने दिखाया ड्रोन का दम, लक्ष्यों पर साधे सटीक निशाने

ड्रोन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने का बीड़ा सेना की दक्षिणी कमान ने उठाया है। कमान ने ड्रोन का डिजाइन, उसका विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है। तकनीकी काम करने में सिद्धहस्त सेना की कोर ऑफ ईएमई यह काम देख रही है। सेना की ओर से इन ड्रोन्स के जरिए दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने, लक्ष्य पर सटीक वार करने और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करना या धोखा दिया जा सकेगा। स्वदेश में निर्मित ड्रोनों का परीक्षण वर्तमान में चल रहे ऑपरेशन त्रिशूल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्वदेशी तकनीक पर निर्मित ये ड्रोन प्रत्येक परीक्षण में कामयाब साबित हुए हैं। आने वाले समय में सेना इसका इस्तेमाल जरूरत पडऩे पर युद्ध के मैदान में कर सकेगी। सूत्रों ने बताया कि ड्रोन की शक्ति प्राप्त होने से जवानों की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी।