घायल को आर्थिक पैकेज सहित अन्य मांगें मानी, लखा में धरना समाप्त

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के लखा गांव में निजी कम्पनी की कथित लापरवाही का शिकार होकर घायल हुए विरमसिंह राजपुरोहित को आर्थिक पैकेज देने सहित अन्य मांगें माने जाने पर सहमति बन गई और इसके बाद मंगलवार देर शाम धरना समाप्त किया गया। गौरतलब है कि लखा में निजी कम्पनी की साइट के बाहर पिछले 6 दिनों से धरना दिया जा रहा था। शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी लगातार तीन दिनों से वहां डटे हुए थे। इससे पहले रविवार को जिला प्रशासन एवं कम्पनी के अधिकारियों के मध्य वार्ता विफल रही थी। धरनार्थियों के आक्रोश और शिव विधायक रविंद्रसिंह के सख्त रुख को देखते हुए कम्पनी के अधिकारी मान गए। मंगलवार को रामसिंह बोथिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की जिला प्रशासन व कम्पनी के अधिकारियों के मध्य बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि घायल विरमसिंह की ओर से रखी गई सभी मांगें मान ली गई हैं। इस अवसर पर बताया गया कि कम्पनी की ओर से बरती गई लावरवाही की जांच की जाएगी। इससे पहले मंगलवार सुबह शिव विधायक रविंद्रसिंह एवं थानसिंह डोली ने लखा दुर्ग स्थित चामुंडा मंदिर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर पूजा-अर्चना और हवन कर जिले एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की गई। पूजा-अर्चना के बाद भाटी धरना स्थल पर पहुंच गए।