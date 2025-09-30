Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

घायल को आर्थिक पैकेज सहित अन्य मांगें मानी, लखा में धरना समाप्त

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के लखा गांव में निजी कम्पनी की कथित लापरवाही का शिकार होकर घायल हुए विरमसिंह राजपुरोहित को आर्थिक पैकेज देने सहित अन्य मांगें माने जाने पर सहमति बन गई और इसके बाद मंगलवार देर शाम धरना समाप्त किया गया।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Sep 30, 2025

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के लखा गांव में निजी कम्पनी की कथित लापरवाही का शिकार होकर घायल हुए विरमसिंह राजपुरोहित को आर्थिक पैकेज देने सहित अन्य मांगें माने जाने पर सहमति बन गई और इसके बाद मंगलवार देर शाम धरना समाप्त किया गया। गौरतलब है कि लखा में निजी कम्पनी की साइट के बाहर पिछले 6 दिनों से धरना दिया जा रहा था। शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी लगातार तीन दिनों से वहां डटे हुए थे। इससे पहले रविवार को जिला प्रशासन एवं कम्पनी के अधिकारियों के मध्य वार्ता विफल रही थी। धरनार्थियों के आक्रोश और शिव विधायक रविंद्रसिंह के सख्त रुख को देखते हुए कम्पनी के अधिकारी मान गए। मंगलवार को रामसिंह बोथिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल की जिला प्रशासन व कम्पनी के अधिकारियों के मध्य बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि घायल विरमसिंह की ओर से रखी गई सभी मांगें मान ली गई हैं। इस अवसर पर बताया गया कि कम्पनी की ओर से बरती गई लावरवाही की जांच की जाएगी। इससे पहले मंगलवार सुबह शिव विधायक रविंद्रसिंह एवं थानसिंह डोली ने लखा दुर्ग स्थित चामुंडा मंदिर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर पूजा-अर्चना और हवन कर जिले एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की गई। पूजा-अर्चना के बाद भाटी धरना स्थल पर पहुंच गए।

19 को घायल हुए थे विरमसिंह

गौरतलब है कि गत 19 सितंबर को विरमसिंह मोटरसाइकिल से खेत जाते समय अचानक रास्ते मे पड़ी हाइटेंशन तारों की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका उपचार फिलहाल जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद 5 दिन तक कम्पनी या प्रशासन ने पीडि़त परिवार की सुध नहीं ली। 25 सितंबर को घटनास्थल पर पीडि़त परिजनों व ग्रामीणों ने धरना शुरू किया। जिसमें शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी, आरएलपी के थानसिंह डोली, रामसिंह बोथिया सहित सैकड़ो लोग घटना स्थल पर डेरा डाले हुए थे। रवि और सोमवार रात्रि को शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी और थानसिंह डोली सहित ग्रामीणों ने धरना स्थल पर रात गुजारी।

ये भी रहे मौजूद

धरने पर फतेहगढ़ प्रधान जनकसिंह भाटी, पूर्व सरपंच टीकमसिंह, तोगसिंह, किशनसिंह, भूरसिंह लंगेरा, रतनसिंह महाबार, रतनसिंह लखा, पुखराजसिंह बिस्सू, तेजपालसिंह लखा, दुर्जनसिंह सिंहड़ार, शोभसिंह बईया, रूपसिंह रणधा, तारेंद्रसिंह लखा, भैरूसिंह मुंगेरिया, गोपालसिंह, भदरसिंह, निम्बसिंह सहित सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 10:58 pm

Published on:

30 Sept 2025 09:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / घायल को आर्थिक पैकेज सहित अन्य मांगें मानी, लखा में धरना समाप्त

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंबे जय जगदंबे माता” पर झूमे बच्चे और युवा

जैसलमेर

ऐतिहासिक तालाब पर बहाई श्रम की बूंदें, चमक उठे घाट… खिला सौन्दर्य

जैसलमेर

पोकरण: टिन शेड तोड़कर घुसे चोर, दुकान से चुराए कपड़े

जैसलमेर

जैसलमेर में 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू

जैसलमेर

Rajasthan: लखा गांव में धरना 9वें दिन भी जारी, MLA भाटी बोले- ‘मांगें नहीं मानीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे…’

Ravindra Singh Bhati
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.