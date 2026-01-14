प्रखर धूप से कड़ाके की सर्दी से ठिठुरते लोगों को मिल सम्बल

स्वर्णनगरी सहित मरुस्थलीय जिले में नए साल की शुरुआत से प्रारम्भ हुआ प्रचंड सर्दी का दौर दो सप्ताह गुजरने के बाद भी जारी है। हालांकि बुधवार को दोपहर में प्रखर धूप की किरणों ने छायादार स्थानों व बंद घरों में ठिठुरन महसूस कर रहे लोगों को राहत प्रदान की। मौसम विभाग ने बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान जहां 24.9 डिग्री रिकॉर्ड किया वहीं न्यूनतम पारा 4.7 डिग्री दर्ज हुआ। इस तरह से 8 दिन बाद शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचा है।
इससे पहले गत 5 जनवरी को अधिकतम पारा 24.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद से यह इतने दिनों तक इससे कम रहा। दूसरी ओर रात का न्यूनतम तापमान 7 दिन से 5 डिग्री से कम के स्तर पर बरकरार है। कुछ दिन पहले जिले में कई स्थानों पर पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया था और जगह-जगह गांवों में पानी व ओस की बूंदें बर्फ की परत में तब्दील हो गई थी। बुधवार को तेज धूप के बाद शाम से सर्दी के तेवर पुन: सख्त हो गए, जिससे बाजार करीब 9 बजे ही सुनसान नजर आने लगे।
