प्रखर धूप से कड़ाके की सर्दी से ठिठुरते लोगों को मिल सम्बल

इससे पहले गत 5 जनवरी को अधिकतम पारा 24.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद से यह इतने दिनों तक इससे कम रहा। दूसरी ओर रात का न्यूनतम तापमान 7 दिन से 5 डिग्री से कम के स्तर पर बरकरार है। कुछ दिन पहले जिले में कई स्थानों पर पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया था और जगह-जगह गांवों में पानी व ओस की बूंदें बर्फ की परत में तब्दील हो गई थी। बुधवार को तेज धूप के बाद शाम से सर्दी के तेवर पुन: सख्त हो गए, जिससे बाजार करीब 9 बजे ही सुनसान नजर आने लगे।