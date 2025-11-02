तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास जारी: रेगिस्तान की धरा पर भारतीय सेना के पराक्रम की गूंज

तीन सेनाओं के साझा अभ्यास को ऑपरेशन त्रिशूल नाम दिया गया है। इसमें दुश्मन देश के काल्पनिक ठिकानों पर सटीक प्रहार कर सेना के पैरा कमांडो, वायुसेना के गरुड़ और नौ सेना के मार्कोस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यास के दौरान रेगिस्तान में सेना के टी-90 टैंकों ने भीषण गर्जना करते हुए गोलाबारी की तो जमीन थर्राने लगती है और चारों तरफ धूल का गुबार सेना के तूफानी जज्बे की कहानी कहता प्रतीत होता है। लड़ाकू जेट ने क्लोज-फॉर्मेशन, हवा में ईंधन भरने और बॉम्बिंग रन का अभ्यास किया। अभ्यास त्रिशूल में 28 हजार फीट की ऊंचाई तक वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टर मिशन चला रहे हैं। सैन्य अधिकारियों की ओर से अभ्यास के दौरान एक संयुक्त ऑपरेशन रूम में बैठकर वास्तविक समय के डेटा के आधार पर निर्णय लिया और सैनिकों को कमांड दी। इसी तरह से प्रचंड और अन्य हमलावर हेलिकॉप्टरों की ओर से जमीन पर लक्ष्यों पर रॉकेट से हमला कर सैनिकों को सहायता पहुंचाई। सेनाओं की तरफ से डीप स्ट्राइक और मल्टी-डोमेन वॉरफेयर की रणनीतियों का अभ्यास किया जा रहा है। वायुसेना के सुखोई-30, मिराज-2000 और तेजस लड़ाकू विमानों ने हवाई हमलों का प्रदर्शन किया है।