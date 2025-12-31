वर्ष के आखिरी दिन रही पर्यटकों की रेलमपेल, होटलों में भी भीड़

स्वर्णनगरी में नववर्ष - 2026 के स्वागत को लेकर कस्बे में देशी-विदेशी पर्यटकों की गत कई दिनों से रेलमपेल लगी हुई है। गत कुछ दिनों से शीतकालीन अवकाश के चलते देश के कई हिस्सों से लोग अवकाश के दौरान घूमने का लुत्फ उठा रहे है। जिससे दिन रात वाहनों की जैसलमेर की तरफ जाने की होड़ मची हुई है। जैसलमेर-जोधुपर व जैसलमेर-बीकानेर दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग पोकरण कस्बे से होकर गुजरते है।
सड़कों पर देशी पर्यटकों के छोटे बड़े वाहनों की कतारें लगी हुई है। कस्बे के मुख्य मार्गों पर स्थित होटलों में भी पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। जोधपुर व जैसलमेर मार्ग पर स्थित विभिन्न होटलों पर दिन-रात वाहनों व पर्यटकों की भीड़ के चलते यहां लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है। जैसलमेर रोड पर स्थित निजी होटलों, ढाबों व पोकरण फोर्ट में स्थित होटल में भी पर्यटकों की आवाजाही लगी हुई है। जैसलमेर की तरफ जाने वाले कई पर्यटक पोकरण रुककर यहां के दर्शनीय स्थलों, तालाबों व यहां स्थित लाल पत्थर की कलात्मक हवेलियों, पोकरण फोर्ट को देख रहे है। कई पर्यटक नववर्ष का स्वागत करने के लिए पोकरण स्थित विभिन्न होटलों में भी ठहरे हुए है। जिससे पोकरण फोर्ट व होटलों में खासी रोनक देखने को मिल रही है।
नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से जगह-जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कस्बे के बालागढ़ फोर्ट सहित कस्बे की तमाम होटलों में भी स्थानीय व बाहर से आए लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ नववर्ष का स्वागत किया। मध्यरात्रि बाद 12 बजकर एक मिनट पर जगह-जगह पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। करीब एक घंटे तक हुई आतिशबाजी के चलते चारों तरफ पटाखों की गूंज से आसमान गूंज उठा। जिससे दीपावली की रात्रि जैसा अहसास होने लगा।
