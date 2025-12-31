31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

वर्ष के आखिरी दिन रही पर्यटकों की रेलमपेल, होटलों में भी भीड़

स्वर्णनगरी में नववर्ष - 2026 के स्वागत को लेकर कस्बे में देशी-विदेशी पर्यटकों की गत कई दिनों से रेलमपेल लगी हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 31, 2025

स्वर्णनगरी में नववर्ष - 2026 के स्वागत को लेकर कस्बे में देशी-विदेशी पर्यटकों की गत कई दिनों से रेलमपेल लगी हुई है। गत कुछ दिनों से शीतकालीन अवकाश के चलते देश के कई हिस्सों से लोग अवकाश के दौरान घूमने का लुत्फ उठा रहे है। जिससे दिन रात वाहनों की जैसलमेर की तरफ जाने की होड़ मची हुई है। जैसलमेर-जोधुपर व जैसलमेर-बीकानेर दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग पोकरण कस्बे से होकर गुजरते है।

सड़कों पर देशी पर्यटकों के छोटे बड़े वाहनों की कतारें लगी हुई है। कस्बे के मुख्य मार्गों पर स्थित होटलों में भी पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। जोधपुर व जैसलमेर मार्ग पर स्थित विभिन्न होटलों पर दिन-रात वाहनों व पर्यटकों की भीड़ के चलते यहां लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है। जैसलमेर रोड पर स्थित निजी होटलों, ढाबों व पोकरण फोर्ट में स्थित होटल में भी पर्यटकों की आवाजाही लगी हुई है। जैसलमेर की तरफ जाने वाले कई पर्यटक पोकरण रुककर यहां के दर्शनीय स्थलों, तालाबों व यहां स्थित लाल पत्थर की कलात्मक हवेलियों, पोकरण फोर्ट को देख रहे है। कई पर्यटक नववर्ष का स्वागत करने के लिए पोकरण स्थित विभिन्न होटलों में भी ठहरे हुए है। जिससे पोकरण फोर्ट व होटलों में खासी रोनक देखने को मिल रही है।

पटाखों के धमाकों से गूंजा पोकरण

नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से जगह-जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कस्बे के बालागढ़ फोर्ट सहित कस्बे की तमाम होटलों में भी स्थानीय व बाहर से आए लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों के साथ नववर्ष का स्वागत किया। मध्यरात्रि बाद 12 बजकर एक मिनट पर जगह-जगह पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। करीब एक घंटे तक हुई आतिशबाजी के चलते चारों तरफ पटाखों की गूंज से आसमान गूंज उठा। जिससे दीपावली की रात्रि जैसा अहसास होने लगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 08:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / वर्ष के आखिरी दिन रही पर्यटकों की रेलमपेल, होटलों में भी भीड़

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर: मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को रक्त से लिखे पोस्टकार्ड

जैसलमेर

वर्ष के अंतिम दिन व्यवस्था में ‘ फॉल्ट’, दिन भर विद्युत व्यवधान ने किया हैरान-परेशान

जैसलमेर

नेशनल तनोट लोंगेवाला डेजर्ट साइकिलिंग दल रवाना, सैन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी

जैसलमेर

आशापुरा मंदिर में पूर्णाहुति के साथ शतचंडी महायज्ञ का समापन

जैसलमेर

राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हाउसफुल, ‘नो-रूम’ से सैलानी परेशान, स्टेशन-पार्क में काटी रात, महंगे कमरों पर नाराजगी

Jaisalmer Tourism
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.