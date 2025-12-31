वर्ष के आखिरी दिन रही पर्यटकों की रेलमपेल, होटलों में भी भीड़

सड़कों पर देशी पर्यटकों के छोटे बड़े वाहनों की कतारें लगी हुई है। कस्बे के मुख्य मार्गों पर स्थित होटलों में भी पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। जोधपुर व जैसलमेर मार्ग पर स्थित विभिन्न होटलों पर दिन-रात वाहनों व पर्यटकों की भीड़ के चलते यहां लोगों को अच्छा रोजगार मिल रहा है। जैसलमेर रोड पर स्थित निजी होटलों, ढाबों व पोकरण फोर्ट में स्थित होटल में भी पर्यटकों की आवाजाही लगी हुई है। जैसलमेर की तरफ जाने वाले कई पर्यटक पोकरण रुककर यहां के दर्शनीय स्थलों, तालाबों व यहां स्थित लाल पत्थर की कलात्मक हवेलियों, पोकरण फोर्ट को देख रहे है। कई पर्यटक नववर्ष का स्वागत करने के लिए पोकरण स्थित विभिन्न होटलों में भी ठहरे हुए है। जिससे पोकरण फोर्ट व होटलों में खासी रोनक देखने को मिल रही है।