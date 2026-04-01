देशी मेहमान रवाना, जलस्त्रोत सूने, छह माह तक गूंज रही कलरव थमी

मौसम के बदलने के साथ विदेशी मेहमान रवाना होने लगे है। गर्मी की शुरुआत के साथ प्रवासी पक्षी भी वतन वापसी कर रहे है। वन्यजीव बाहुल्य लाठी क्षेत्र के जलस्त्रोतों के किनारे पक्षियों का कलरव थमने लगा है। रूस, साइबेरिया, यूरेशिया, यूरोपियन देशों और अन्य एशियाई देशों में सितंबर-अक्टूबर माह मे तेज सर्दी के दौर के साथ बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में कई प्रजातियों के पक्षी भारत, विशेषकर पश्विमी राजस्थान का रुख करते है। यहां की सर्दी उनके लिए अनुकूल रहती है। इस समय में रंग-बिरंगे दुर्लभ प्रजाति के पक्षी प्राकृतिक छटा को और मनोहारी बना देते है। गर्मी की दस्तक के साथ ही इन प्रवासी पक्षियों की वतन वापसी का दौर शुरू हो जाता है।