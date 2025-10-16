स्वर्णनगरी में एक बार फिर अधिकतम तापमान पहुंचा 36 डिग्री

स्वर्णनगरी में इन दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह व शाम को गुलाबी सर्दी का असर और दोपहर में तल्ख धूप का असर अनुभव किया जा रहा है। धूप की तल्खी ने लोगों के पसीने छुड़वा दिए। पर्यटकों के लिए मौसम का यह मिजाज ज्यादा परेशानी भरा है। तल्ख धूप व गर्मी से बचने के लिए हर किसी को कई तरह के जतन करने पड़े।