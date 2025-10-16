Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में एक बार फिर अधिकतम तापमान पहुंचा 36 डिग्री

स्वर्णनगरी में इन दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह व शाम को गुलाबी सर्दी का असर और दोपहर में तल्ख धूप का असर अनुभव किया जा रहा है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Oct 16, 2025

स्वर्णनगरी में इन दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह व शाम को गुलाबी सर्दी का असर और दोपहर में तल्ख धूप का असर अनुभव किया जा रहा है। धूप की तल्खी ने लोगों के पसीने छुड़वा दिए। पर्यटकों के लिए मौसम का यह मिजाज ज्यादा परेशानी भरा है। तल्ख धूप व गर्मी से बचने के लिए हर किसी को कई तरह के जतन करने पड़े।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 36.3 और न्यूनतम 20.4 डिग्री सै. दर्ज किया गया, यह एक दिन पहले बुधवार को क्रमश: 35.7 व 20.5 डिग्री रहा था। सुबह आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर भी बना रहा। दोपहर बाद सडक़ों पर पैदल व वाहनों की आवाजाही पर गर्मी का असर साफ नजर आ रहा है।

Published on:

16 Oct 2025 09:37 pm

Jaisalmer / स्वर्णनगरी में एक बार फिर अधिकतम तापमान पहुंचा 36 डिग्री

जैसलमेर

