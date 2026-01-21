न्यूनतम पारा 13.2 डिग्री पर पहुंचा, दो दिन बाद बढ़ेगी सर्दी

दूसरी ओर मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दो दिन बाद जैसलमेर में एक बार फिर तेज सर्दी का दौर लौटेगा। न्यूनतम पारा 2 से 4 डिग्री के स्तर तक लुढक़ेगा। जानकारी के अनुसार मौसम में यह तब्दीली एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आएगी। फिलहाल बुधवार को दिन भर आकाश के साफ रहने और अच्छी धूप के खिलने से स्थानीय बाशिंदों के साथ पर्यटकों ने जाड़े की जकडऩ से राहत महसूस की है।