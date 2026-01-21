21 जनवरी 2026,

जैसलमेर

न्यूनतम पारा 13.2 डिग्री पर पहुंचा, दो दिन बाद बढ़ेगी सर्दी

 स्वर्णनगरी में सर्दी के तेवरों में एक बार फिर नरमी महसूस की गई है। न्यूनतम पारा बढकऱ 13.2 डिग्री के स्तर पर पहुंच गया, जो गत दिवस 10.5 डिग्री रहा था। इसी तरह से अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन में तेज धूप के चलते सर्दी का असर न्यूनतम हो गया। दूसरी ओर [&hellip;]

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 21, 2026

स्वर्णनगरी में सर्दी के तेवरों में एक बार फिर नरमी महसूस की गई है। न्यूनतम पारा बढकऱ 13.2 डिग्री के स्तर पर पहुंच गया, जो गत दिवस 10.5 डिग्री रहा था। इसी तरह से अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन में तेज धूप के चलते सर्दी का असर न्यूनतम हो गया।

दूसरी ओर मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दो दिन बाद जैसलमेर में एक बार फिर तेज सर्दी का दौर लौटेगा। न्यूनतम पारा 2 से 4 डिग्री के स्तर तक लुढक़ेगा। जानकारी के अनुसार मौसम में यह तब्दीली एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आएगी। फिलहाल बुधवार को दिन भर आकाश के साफ रहने और अच्छी धूप के खिलने से स्थानीय बाशिंदों के साथ पर्यटकों ने जाड़े की जकडऩ से राहत महसूस की है।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / न्यूनतम पारा 13.2 डिग्री पर पहुंचा, दो दिन बाद बढ़ेगी सर्दी

