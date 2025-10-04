Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

केंद्रीय मंत्री के रवैये पर ओरण टीम ने जताई निराशा- कहा, हमारी बात को नहीं दी तवज्जो

ओरण-गोचर संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर बेमियादी धरना दे रहे ओरण टीम के सदस्य और गांवों के मौजीज व्यक्ति शनिवार को जैसलमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 04, 2025

ओरण-गोचर संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर बेमियादी धरना दे रहे ओरण टीम के सदस्य और गांवों के मौजीज व्यक्ति शनिवार को जैसलमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे। शेखावत से मिलने के बाद ग्रामीणों ने इस मुलाकात पर मंत्री के रवैये पर असंतोष का इजहार किया और निराशा जताई। ओरण टीम के सुमेरसिंह सांवता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री से मिलने 80-85 वर्ष तक के बुजुर्ग ग्रामीण नंगे पांव गए थे। उन्होंने खडाल क्षेत्र के पारेवर, जोगा, राघवा, सेऊवा, सेरावा आदि गांवों में कम्पनियों को आवंटित की जा रही जमीनों पर आपत्ति जताई। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांवों को उजाड़ा जा रहा है। हमें बचाइए। सांवता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री से मिलने गए ग्रामीण निराश होकर लौटे और कहा कि, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। उनसे मिलने गए लोगों में कानिंसह, नारायणसिंह आदि शामिल थे। वहीं शनिवार को कलेक्ट्रेट के सामने ओरण टीम का धरना 19वें दिन भी जारी रहा और अनेक गांवों के लोग धरने पर बैठे।

सांसद पहुंचे धरना स्थल

दूसरी ओर शनिवार को जैसलमेर दौरे पर आए क्षेत्रीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल कलेक्ट्रेट के सामने दिए जा रहे धरने पर शामिल होने पहुंचे। उन्होंने ओरण टीम के सदस्यों से उनके मुद्दों के बारे में जानकारी ली और कहा कि वे उनकी मांगों को ऊपर तक पहुंचाएंगे। सुमेरसिंह सांवता ने बताया कि सांसद ने भरोसा दिलाया कि जब उनकी जरूरत हो, वे आंदोलन में शामिल होने पहुंचेंगे। सांसद के साथ पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल भी धरना स्थल पर पहुंची।

Published on:

04 Oct 2025 08:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / केंद्रीय मंत्री के रवैये पर ओरण टीम ने जताई निराशा- कहा, हमारी बात को नहीं दी तवज्जो

