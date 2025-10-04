केंद्रीय मंत्री के रवैये पर ओरण टीम ने जताई निराशा- कहा, हमारी बात को नहीं दी तवज्जो

ओरण-गोचर संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर बेमियादी धरना दे रहे ओरण टीम के सदस्य और गांवों के मौजीज व्यक्ति शनिवार को जैसलमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे। शेखावत से मिलने के बाद ग्रामीणों ने इस मुलाकात पर मंत्री के रवैये पर असंतोष का इजहार किया और निराशा जताई। ओरण टीम के सुमेरसिंह सांवता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री से मिलने 80-85 वर्ष तक के बुजुर्ग ग्रामीण नंगे पांव गए थे। उन्होंने खडाल क्षेत्र के पारेवर, जोगा, राघवा, सेऊवा, सेरावा आदि गांवों में कम्पनियों को आवंटित की जा रही जमीनों पर आपत्ति जताई। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांवों को उजाड़ा जा रहा है। हमें बचाइए। सांवता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री से मिलने गए ग्रामीण निराश होकर लौटे और कहा कि, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई। उनसे मिलने गए लोगों में कानिंसह, नारायणसिंह आदि शामिल थे। वहीं शनिवार को कलेक्ट्रेट के सामने ओरण टीम का धरना 19वें दिन भी जारी रहा और अनेक गांवों के लोग धरने पर बैठे।