जैसलमेर

आबूरोड से 251 फीट लंबी ध्वजा लेकर पहुंचे पदयात्री

इन दिनों रामदेवरा में भादवा मेले के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 21, 2025

आबूरोड से 251 फीट लंबी ध्वजा लेकर पदयात्री गुरुवार को सुबह पोकरण पहुंचे। गौरतलब है कि इन दिनों रामदेवरा में भादवा मेले के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। विभिन्न राज्यों व जिलों से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पोकरण होकर रामदेवरा की तरफ जाते नजर आ रहे है। ऐसे मेुं रामदेवरा के साथ ही पोकरण में भी मेले जैसा माहौल बना हुआ है। डीजे पर भजनों पर नाचते गाते और जयकारे लगाते श्रद्धालुओं का उत्साह व जोश देखते ही बन रहा है। इन दिनों बाबा के भजनों व जयकारों से पोकरण का वातावरण धर्ममय बना हुआ है। इसी के अंतर्गत गुरुवार को सुबह लंबी ध्वजा लेकर यहां से गुजरते श्रद्धालु आकर्षण का केन्द्र बन गए। जानकारी के अनुसार आबूरोड से प्रतिवर्ष पदयात्री संघ पोकरण होते हुए रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करता है। इन पदयात्रियों की ओर से हर साल अपने साथ लंबी ध्वजाएं लाई जाती है। इस वर्ष पदयात्रियों की ओर से 251 फीट लंबी पचरंगी ध्वजा लाई गई। ये पदयात्री जोधपुर रोड से कस्बे में प्रवेश कर अस्पताल रोड, व्यास सर्किल, जैसलमेर रोड, शक्तिस्थल होते हुए रामदेवरा की तरफ निकले। पदयात्रियों के पोकरण पहुंचने एवं मुख्य रोड से रामदेवरा की तरफ बढऩे के दौरान लंबी ध्वजा लेकर बाबा के भजनों पर झूमते हुए जयकारे लगाकर निकलने से वातावरण बदल गया। साथ ही इतनी लंबी ध्वजा आकर्षण का केन्द्र बनी रही।

Published on:

21 Aug 2025 08:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / आबूरोड से 251 फीट लंबी ध्वजा लेकर पहुंचे पदयात्री

