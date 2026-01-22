22 जनवरी 2026,

गुरुवार

जैसलमेर

राजस्थान के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर बड़ा बदलाव, अब लगेगा पर्यटक कर और मिलेगी गोल्फ कार्ट सुविधा

जैसलमेर में पर्यटन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर परिषद ने बड़े कदम उठाए हैं। अब शहर में प्रवेश पर पर्यटक कर वसूला जाएगा, जिसके लिए दो टोल नाके बनाए जा रहे हैं। सोनार दुर्ग क्षेत्र में 30 रुपए किराए पर गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Jan 22, 2026

Jaisalmer Tourism

Jaisalmer Tourist Spot Tourist Tax Introduced (Patrika Photo)

Jaisalmer Tourism: नगर परिषद जैसलमेर क्षेत्र में अब पर्यटक वाहनों से यात्रीकर वसूल किया जाएगा। स्वायत शासन विभाग ने नगर परिषद को अधिकृत किया है। इसके लिए बाड़मेर रोड और जोधपुर रोड पर दो टोल नाके स्थापित किए जाएंगे। वसूली से होने वाली आय शहर विकास कार्यों में खर्च की जाएगी।

स्वायत शासन विभाग ने विभिन्न वाहनों पर वसूली की दरें निर्धारित की हैं। 35 सीटर बस से 200 रुपए, 25 सीटर बस से 150 रुपए, बड़ी कारों से 100 रुपए, पर्यटक टैक्सी कार या जीप से 50 रुपए तथा अन्य कारों से 50 रुपए लिए जाएंगे। सभी प्रकार के सरकारी वाहन, एंबुलेंस और स्थानीय निजी वाहन (टैक्सी को छोड़कर) कर से मुक्त रहेंगे। सोनार दुर्ग क्षेत्र में गोल्फ कार्ट सेवा शुरू होगी, जिससे पर्यटकों को नीरज बस स्टैंड से दुर्ग तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। 10 से 40 गोल्फ कार्ट इलेक्ट्रिक प्रणाली पर संचालित होंगे।

सेवा का किराया प्रति यात्री 30 रुपए तय हुआ है। इन कार्टों से दुर्ग क्षेत्र में वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। इस व्यवस्था से नगर परिषद को प्रतिवर्ष 4,66,100 रुपए मिलेंगे, जिस पर 10 प्रतिशत सालाना वृद्धि लागू होगी। नगर परिषद ने शहर में भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए 10 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का निर्णय किया है।

संबंधित फर्म सिग्नल सिस्टम का निर्माण और संचालन करेगी। जबकि आय के रूप में परिषद को प्रतिवर्ष 4,14,180 रुपए प्राप्त होंगे, जिस पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि लागू होगी। इन तीनों नवाचारों से नगर परिषद को राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही पर्यटक सुविधाओं और यातायात प्रबंधन में सुधार से शहर को राहत मिलेगी।

Updated on:

22 Jan 2026 12:07 pm

Published on:

22 Jan 2026 12:06 pm

जैसलमेर

बड़ी खबरें

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

