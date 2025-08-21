Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

रेगिस्तान में फिर फल-फूल रही जासूसी की विष बेल

पूर्व में जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरहदी जैसलमेर में पाकिस्तान की आइएसआइ की जासूसी गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई थी, कुछ-कुछ वैसे ही हालात ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हुए हैं।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 21, 2025

राजस्थान में पाकिस्तान से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे बड़े क्षेत्र वाले रेगिस्तानी जैसलमेर जिले में जासूसी के संदेह में एक और संदिग्ध के पकड़े जाने के साथ यह तय हो गया है कि पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी आइएसआइ की गिद्ध दृष्टि एक बार फिर इस इलाके में गड़ गई हैं। पूर्व में जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरहदी जैसलमेर में पाकिस्तान की आइएसआइ की जासूसी गतिविधियों में तेजी दर्ज की गई थी, कुछ-कुछ वैसे ही हालात ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हुए हैं। 464 किलोमीटर लम्बी अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र वाला यह जिला सामरिक दृष्टिकोण से अहम है और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से देश के जिन चुङ्क्षनदा स्थानों पर ड्रोन हमले किए गए थे, उनमें जैसलमेर शामिल था। इस साल विभिन्न एजेंसियों ने अब तक जासूसी के संदेह में चार जनों को पकड़ा है। सभी पर लगभग एक समान आरोप हैं कि, वे यहां से पाकिस्तान में बैठे एजेंट्स को फोन पर गोपनीय जानकारियां साझा कर रहे थे।

कई तरीकों से फांसती है आइएसआइ

सीमावर्ती जैसलमेर जिले में जासूसी के लिए आइएसआइ कई तरीकों से स्थानीय युवाओं को फांसती रही है। इनमें लालच सबसे अहम है। उन्हें पैसों के बदले सूचनाएं देने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा यह एजेंसी हनी ट्रेप से लेकर ब्लैकमेलिंग के दूसरे हथकंडों को आजमाने के लिए भी कुख्यात है। वैसे जैसलमेर जिले के विशाल क्षेत्रफल और 300 से अधिक प्रतिबंधित गांवों में निगरानी चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ जैसे क्षेत्रों में बाहरी लोगों के सत्यापन में सक्रियता की जरूरत है। सुरक्षा चौकियों की कमी से चुनौतियां बढ़ी हैं। सेना के ठिकानों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसके चलते ही एक के बाद एक जासूसी करने के आरोपी पकड़े जा रहे हैं।

जैसलमेर क्यों है निशाने पर

  • जैसलमेर जिले में एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। जहां वर्ष पर्यंत सेना और वायुसेना की तरफ से विभिन्न अभ्यास आदि आयोजित होते हैं।
  • रेंज में ही भारत स्वदेश में निर्मित हथियारों और अन्य अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण भी करता है।
  • पाकिस्तान से सटा सरहदी जैसलमेर जिला वीवीआइपी लोगों की पसंद बना हुआ है। इसके अलावा यहां प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में सैलानियों की आवक होती है।
  • जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों की रिश्तेदारियां सीमा के उस पार विशेषकर सक्खर, रहिमयार खान, घोटकी आदि जिलों में है। यहां के बाशिंदे जब वहां जाते हैं, उस समय भी आइएसआइ के एजेंट कई बार उन्हें अपने साथ काम करने के लिए जोड़ लेते हैं।इस साल चौथी कार्रवाईजैसलमेर और आसपास के सैन्य इलाकों में बुधवार को संदिग्ध जासूस पकडऩे की इस वर्ष में यह चौथी कार्रवाई है। इससे पहले 26 मार्च को चांधन फील्ड फायरिंग रेंज के करीब करमों की ढाणी निवासी पठान खान को ऑफिशियल सीक्रट एक्ट के तहत पकड़ा गया था। 28 मई को सरकारी कर्मचारी व पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के निजी सहायक रह चुके शकूर खान को राजस्थान इंटेलिजेंस ने दस्तयाब किया। वहीं 4 अगस्त को पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पाकिस्तानी हैंडलर को सेना की खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 09:02 pm

Published on:

21 Aug 2025 11:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रेगिस्तान में फिर फल-फूल रही जासूसी की विष बेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.