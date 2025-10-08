वायु की ‘शक्ति’ व अचूक रणनीति- ऑन टाइम, ऑन टारगेट… एवरी टाइम

वर्ष 1971 में पाकिस्तान के आक्रामक इरादों को ध्वस्त करने से लेकर हाल ही में सीमा पार के हवाई हमलों का निर्णायक जवाब देने तक, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में वायुशक्ति ने लगातार अपनी शक्ति और तैयारी दिखाई है। रेगिस्तानी इलाके में तैनात वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर सरफेस फोर्सेज, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी महारत साबित की है। सरहदी जिले में वर्ष 2016 में आयोजित ' आयरन फिस्ट ' और 2019 तथा 2024 के वायुशक्ति युद्धाभ्यासों में विभिन्न परिस्थितियों में हवाई ताकत की क्षमता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई। स्वदेशी तकनीक से विकसित तेजस हल्का लड़ाकू विमान गरुड़ कमांडो के संचालन में भरोसेमंद भूमिका निभा रहा है। आकाश मिसाइल और पी‑4 प्रेसीजन-गाइडेड बम ने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।