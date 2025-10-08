Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

वायु की ‘शक्ति’ व अचूक रणनीति- ऑन टाइम, ऑन टारगेट… एवरी टाइम

वर्ष 1971 में पाकिस्तान के आक्रामक इरादों को ध्वस्त करने से लेकर हाल ही में सीमा पार के हवाई हमलों का निर्णायक जवाब देने तक, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में वायुशक्ति ने लगातार अपनी शक्ति और तैयारी दिखाई है।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 08, 2025

वर्ष 1971 में पाकिस्तान के आक्रामक इरादों को ध्वस्त करने से लेकर हाल ही में सीमा पार के हवाई हमलों का निर्णायक जवाब देने तक, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में वायुशक्ति ने लगातार अपनी शक्ति और तैयारी दिखाई है। रेगिस्तानी इलाके में तैनात वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर सरफेस फोर्सेज, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी महारत साबित की है। सरहदी जिले में वर्ष 2016 में आयोजित ' आयरन फिस्ट ' और 2019 तथा 2024 के वायुशक्ति युद्धाभ्यासों में विभिन्न परिस्थितियों में हवाई ताकत की क्षमता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई। स्वदेशी तकनीक से विकसित तेजस हल्का लड़ाकू विमान गरुड़ कमांडो के संचालन में भरोसेमंद भूमिका निभा रहा है। आकाश मिसाइल और पी‑4 प्रेसीजन-गाइडेड बम ने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।

विमानों की प्रहारक व मारक क्षमता

  • रूस निर्मित सुखोई-30, मिराज, मिग और जगुआर विमानों की प्रहारक और मारक क्षमता
  • 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में राफेल सटीक निशाना साधने में सक्षम
  • रुद्र, ध्रुव और अपाचे हेलीकॉप्टर्स में जमीन और हवाई लक्ष्यों पर प्रभावी हमले करने की ताकत
  • सी-17 और सी-130 में रसद और भारी उपकरणों की आपूर्ति की क्षमता
  • चिनूक और एमआई‑17 जवानों को युद्धक्षेत्र में समय पर पहुंचाने में सक्षम
  • एम‑777 हॉवित्जर तोप सहित चिनूक हेलीकॉप्टर पर कठिन परिस्थितियों में मिशन पूरा करने का भरोसा

एयर डिफेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत

के दौरान आकाश और समर मिसाइलें सीमांत घुसपैठ के प्रयासों का निर्णायक जवाब देने में सक्षम रही। तीन वर्ष में एक बार होने वाले वायुशक्ति युद्धाभ्यास में मिराज‑2000, मिग‑29, सी‑17, सी‑130, राफेल, तेजस, एलसीएच अपाचे, हॉक हेलीकॉप्टर, जीपीएस व लेजर-गाइडेड बम और रॉकेट लॉन्चर ने संयुक्त रूप से वायुसेना की ताकत और मारक क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया। यहां ऑन-टाइम, ऑन-टारगेट और एवरी टाइम तालमेल ने एयर डिफेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत दिखाई। गौरतलब है कि उक्त युद्धाभ्यास भारत की हवाई तैयारी, सीमांत क्षेत्र में तैनाती और संकट प्रबंधन क्षमता का आंकलन करने के लिए पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में 3 वर्ष में एक बार किया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / वायु की ‘शक्ति’ व अचूक रणनीति- ऑन टाइम, ऑन टारगेट… एवरी टाइम

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला प्रशासन ने जल-स्रोतों एवं ओरण का शुरू किया सर्वे

जैसलमेर

गुजरात के गोधरा से बाबा की समाधि के दर्शन करने पहुंचे दो सफेद अश्व

जैसलमेर

Jaisalmer: ओरण-गोचर भूमि बचाने के लिए बच्चों ने संभाला मोर्चा, स्कूलों के बाहर प्रदर्शन, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Students Protest in Jaisalmer
जैसलमेर

पत्रिका पड़ताल : जवाहिर अस्पताल में फायर सेफ्टी नाकाम… बस दिखावे तक ही सीमित इंतजाम

जैसलमेर

…ताकि चिंगारी न बने आफत, दीपावली से पहले सोनार दुर्ग पर उगी सूखी घास की कटाई शुरू

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.