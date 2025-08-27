युवक के आत्महत्या करने के मामले में देर रात धरना समाप्त, शव किया सुपुर्द

पोकरण क्षेत्र के भणियाणा गांव में युवक के आत्महत्या करने के बाद चल रहा धरना मंगलवार की देर रात समाप्त किया गया। गौरतलब है कि रातडिय़ा निवासी 20 वर्षीय युवक दूदाराम पुत्र खेमाराम की सोमवार को एक टांके में कथित रूप से गिर जाने से मौत हो गई थी। मृतक की ओर से पूर्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम एक पत्र भी लिखा गया था। इस पत्र में उसने फलोदी जिलांतर्गत मतोड़ा पुलिस व थानाधिकारी, गीगाला जोधपुर निवासी एक युवक आदि पर धमकियां देने का आरोप लगाया था। घटना के बाद मंगलवार को परिजनों व ग्रामीणों की ओर से राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना शुरू किया गया।
आरएलपी नेता थानसिंह डोली, भंवराराम चौधरी आदि के नेतृत्व में मंगलवार को दिनभर धरना जारी रहा। देर रात उपखंड अधिकारी महेशचंद्र मान, तहसीलदार सुनीलकुमार विश्नोई धरनास्थल पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों और थानाधिकारी देवाराम गोदारा भणियाणा, सुमेरदान फलसूंड, राजेन्द्र खदाव लाठी, पुलिस उपनिरीक्षक शंकरलाल ने परिजनों व धरनार्थियों से समझाइश की। उपखंड अधिकारी मान ने जिला कलक्टर से भी वार्ता की। जिसके बाद उन्होंने मृतक के परिजनों को बीमा, चिरंजीवी बीमा आदि विभिन्न योजनाओं से 25 लाख रुपए का लाभ, 10 लाख रुपए विधायक मद से दिलाने का भरोसा दिलाया। जिस पर सभी ने सहमति जताते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की।
मृतक के चाचा सवाईराम पुत्र थानाराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की। साथ ही बुधवार को सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया।