Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

युवक के आत्महत्या करने के मामले में देर रात धरना समाप्त, शव किया सुपुर्द

पोकरण क्षेत्र के भणियाणा गांव में युवक के आत्महत्या करने के बाद चल रहा धरना मंगलवार की देर रात समाप्त किया गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 27, 2025

पोकरण क्षेत्र के भणियाणा गांव में युवक के आत्महत्या करने के बाद चल रहा धरना मंगलवार की देर रात समाप्त किया गया। गौरतलब है कि रातडिय़ा निवासी 20 वर्षीय युवक दूदाराम पुत्र खेमाराम की सोमवार को एक टांके में कथित रूप से गिर जाने से मौत हो गई थी। मृतक की ओर से पूर्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम एक पत्र भी लिखा गया था। इस पत्र में उसने फलोदी जिलांतर्गत मतोड़ा पुलिस व थानाधिकारी, गीगाला जोधपुर निवासी एक युवक आदि पर धमकियां देने का आरोप लगाया था। घटना के बाद मंगलवार को परिजनों व ग्रामीणों की ओर से राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना शुरू किया गया।

आपसी समझाइश के बाद धरना समाप्त

आरएलपी नेता थानसिंह डोली, भंवराराम चौधरी आदि के नेतृत्व में मंगलवार को दिनभर धरना जारी रहा। देर रात उपखंड अधिकारी महेशचंद्र मान, तहसीलदार सुनीलकुमार विश्नोई धरनास्थल पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों और थानाधिकारी देवाराम गोदारा भणियाणा, सुमेरदान फलसूंड, राजेन्द्र खदाव लाठी, पुलिस उपनिरीक्षक शंकरलाल ने परिजनों व धरनार्थियों से समझाइश की। उपखंड अधिकारी मान ने जिला कलक्टर से भी वार्ता की। जिसके बाद उन्होंने मृतक के परिजनों को बीमा, चिरंजीवी बीमा आदि विभिन्न योजनाओं से 25 लाख रुपए का लाभ, 10 लाख रुपए विधायक मद से दिलाने का भरोसा दिलाया। जिस पर सभी ने सहमति जताते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की।

मर्ग किया दर्ज

मृतक के चाचा सवाईराम पुत्र थानाराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की। साथ ही बुधवार को सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 09:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / युवक के आत्महत्या करने के मामले में देर रात धरना समाप्त, शव किया सुपुर्द

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.