युवक के आत्महत्या करने के मामले में देर रात धरना समाप्त, शव किया सुपुर्द

पोकरण क्षेत्र के भणियाणा गांव में युवक के आत्महत्या करने के बाद चल रहा धरना मंगलवार की देर रात समाप्त किया गया। गौरतलब है कि रातडिय़ा निवासी 20 वर्षीय युवक दूदाराम पुत्र खेमाराम की सोमवार को एक टांके में कथित रूप से गिर जाने से मौत हो गई थी। मृतक की ओर से पूर्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम एक पत्र भी लिखा गया था। इस पत्र में उसने फलोदी जिलांतर्गत मतोड़ा पुलिस व थानाधिकारी, गीगाला जोधपुर निवासी एक युवक आदि पर धमकियां देने का आरोप लगाया था। घटना के बाद मंगलवार को परिजनों व ग्रामीणों की ओर से राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना शुरू किया गया।