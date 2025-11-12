टैंकों की गडगड़़ाहट और हेलिकॉप्टर्स की गर्जना…लक्ष्यों पर ‘अखंड प्रहार’

पश्चिम क्षेत्र के एक स्थान से. तीनों सेनाओं के अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल के अंतिम दिन बुधवार को रेगिस्तान में सेना की घातक बटालियन रुद्र ब्रिगेड ने च्अखंड प्रहारज् अभ्यास के दौरान दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को बला की गति से नेस्तनाबूद कर दिया। रेगिस्तानी क्षेत्र में इस ब्रिगेड के जांबाजों ने रौद्र रूप दिखाया मानो यह अभ्यास नहीं वास्तविकता में युद्ध का मैदान हो। अभ्यास में नई रणनीति व तकनीक देखने को मिली। नई पीढ़ी के स्वदेशी उपकरणों, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन प्रणालियों ने भी दमखम दिखाया। मरुस्थलीय क्षेत्र में यथार्थ युद्ध परिस्थितियों में सभी हथियार वर्गों की ओर से युद्धाभ्यास किया गया, जिसमें मैकेनाइज्ड एवं इन्फैंट्री कॉलम्स, थार रैप्टर्स की एविएशन एसेट्स व भारतीय वायुसेना की सक्रिय भागीदारी रही। आर्मी कमांडर ने अभ्यास में भाग लेने वाले सैनिकों से संवाद किया तथा सुदर्शन चक्र कोर, सदर्न कमांड, एयरबोर्न फोर्सेस एवं भारतीय वायु सेना की सभी टुकडिय़ों और इकाइयों के उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता एवं परिचालनिक दक्षता की सराहना की।